نساء: اغتيال سعدة وهند هدفه كسر إرادة المرأة المناضلة والمقاومة

وأقدم مرتزقة داعش يوم الـ 22 من كانون الثاني الجاري على اختطاف كل من الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضير، ثم اغتيالهن.

ولاقى اغتيال سعدة وهند ردود فعل غاضبة على مستوى شمال وشرق سوريا، إذ خرجت المظاهرات المنددة في عدد من المدن، وأصدرت عشرات المؤسسات والتنظيمات البيانات الرافضة لاستهداف النساء الناشطات.

وفي هذا السياق، تحدثت نساء منبج لوكالتنا، إذ قالت رابعة بكرو إن "ما تمارسه الأطراف الخارجية، عبر خلايا نائمة تدعمها، من جرائم بحق الشعوب الحرة، وخاصة النساء، وما جرى بحق سعدة وهند هي جريمة حرب".

وأشارت رابعة إلى أن "الجهات الخارجية تحارب المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا لأن المرأة في هذه المناطق أثبتت جدارتها وقوتها في وجه الطامعين والمحتلين وبمقاومتها كسرت أكبر تنظيم ارهابي في العالم ألا هو تنظيم داعش".

وأضافت "منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 برز دور المرأة في النضال في مواجهة مخططات احتلال الأراضي السورية، ولكن الجهات التي لها مصالح في سوريا قسمت الأراضي السورية إلى مناطق نفوذ فيما بينها وعلى رأسهم الدولة التركية ودعمت الإرهاب فيها".

وقالت رابعة بكرو في ختام حديثها إن "ما مارسته الخلايا النائمة بحق الإداريتين سعدة وهند هي حرب الخاصة على المنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها ونشر الخوف والذعر بين أهلها".

'استهداف المرأة لن يزيدها إلا قوة وعزمًا'

ومن جانبها، أدنت زهيدة إسحاق "الجريمة الشنعاء" التي طالت الإداريتين سعدة الهرماس وهند الخضير واصفةً إياها بـ "العمل الجبان".

زهيدة إسحاق قالت في حديث لوكالتنا إن "استهداف المرأة عمل إجرامي وغير انساني ولا يزيدها إلا قوة وعزمًا".

أما المواطنة غادة الحميد، فاستنكرت بدورها الجريمة بحق الإداريتين، ووصفتها بـ "الجريمة البشعة التي لا تغتفر ويجب محاسبة مرتكبها".

وأضافت "تريد الجهات الخارجية والخلايا النائمة بهذه الأعمال الإرهابية إسكات صوت المرأة المناضلة والمقاومة.

وفي نهاية حديثها أدانت غادة الصمت الدولي ومنظمات حقوق الإنسان حيال هذه الجرائم التي تمارس في سوريا عامةً ومناطق شمال وشرق سوريا خاصةً.

(ج)

ANHA