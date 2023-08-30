نساء يُعربن عن أهمية التدريب في تحرير الذات

إغناء الفكر وتعزيز الروح الرفاقية إلى جانب تنظيم الوقت والتحلّي بالصبر، أمور اكتسبتها نجلاء حمزة، من المحاضرات التي كانت تتلقاها ضمن التدريب والأوقات التي قضتها مع رفيقاتها، وفق تعبيرها.

وأكدت نجلاء حمزة أن للتدريب دور كبير في تحويل سلبيات الفرد إلى إيجابيات: "محاضرات شاملة ومتكاملة، ومهمة من حيث المضمون والفائدة، جعلتني أتغير نحو الأفضل، من الأسلوب إلى الفكر".

إحداث تغيرات في شخصية الفرد

أما روعة حمامة، إحدى المنضمات إلى التدريب، أشارت إلى ما أحدثه التدريب من تغيير في شخصيتها، وقالت: "تخلصت من بعض العادات البالية التي كبّلتني، فقد حققت خطوات كبيرة لتحرير نفسي وخلق تغيير في شخصيتي بعد انضمامي إلى هذا التدريب".

بالنسبة لروعة، فقد فضّلت محاضرة (حقيقة القيادة) على باقي المحاضرات، لتأثيرها الكبير على نفسها وفكرها، وأشارت إلى أن جميع المحاضرات بمختلف مضامينها كانت غنية فكرياً، لكن (حقيقة القيادة): "كانت مميزة بالنسبة لي، شعرت بأنني بحاجة ماسة لتلقيها؛ كونها تُعلم كيفية الإدارة الحقيقية والصحيحة".

من قوقعة مظلمة إلى مساحات واسعة من الخيال والفكر والأسلوب، بهذا الشكل وصفت روعة تأثير التدريب عليها وقالت: "التنظيم والإرادة والإدارة، محاضرات تلقيتها في التدريب، وأنا بدوري سأنشر هذا الفكر، وأؤمن بأنه سينتشر في العالم أجمع".

وانضمت روعة ونجلاء و19 امرأة أخرى من المكون العربي في حي الشيخ مقصود بحلب، إلى دورة تدريبية لقرابة 15 يوماً في أكاديمية ستار، بدأت في 12 آب الجاري، وانتهت في 27 من الشهر نفسه، تناولت محاضرات حول "أهمية التدريب، وحقيقة القيادة، والتعصب الجنسوي، والمجتمع الديمقراطي، ونظام الرئاسة المشتركة، وغيرها العديد من المحاضرات الفكرية".

غنية بمشاركة المنضمات

وسُمّيت الدورة التدريبية باسم الشهيدة يسرى درويش، الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، التي استشهدت بتاريخ 20 حزيران من العام الجاري مع نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس فرات توما، إثر هجوم بطائرة مسيّرة للاحتلال التركي على طريق قامشلو - تربه سبيه.

وقيّمت عضوة أكاديمية ستار التابعة لمؤتمر ستار في حلب، رانيا حمو، مشاركة المنضمات إلى التدريب بأنهن اندمجن بشكل جيد في التدريب، مشيرة إلى غناها بالمشاركات وطرح الأفكار من قبل المنضمات.

وأضافت: "اتضح أيضاً أن النساء كنّ بحاجة إلى هذا التدريب لمشاركة أفكارهن، وإنهن متعطشات للحرية، وذوات إرادة كبيرة في تطبيق ما تلقينه على أرض الواقع".

(ي م)

ANHA