نساء يقطنّ قرى حدودية: ينبغي اتباع نهج الحماية الذاتية لردع هجمات الاحتلال التركي

تتواصل ردود الفعل الشعبية الرافضة لهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وبشكل خاص على المناطق الواقعة على الحدود مع دولة الاحتلال التركي، وسط التأكيد على ضرورة تصعيد النضال والحماية الذاتية ضد الهجمات الاحتلالية.

الحماية واجب كل فرد

وفي هذا السياق، قالت المواطنة حواء نبي من قرية خرخري والتي تبعد عن الحدود المصطنعة بين روج آفا وباكور كردستان 2 كيلو متراً، إنه يجب على الجميع حماية مجتمعهم وأن يكونوا مدركين لما يدور من حولهم، وذلك عبر التنسيق فيما بينهم، سواء بحراسة قراهم أو الإخبار عن أي شيء مشتبه به في القرية.

وناشدت حواء نبي الأهالي اتباع الحماية والدفاع الذاتي، وعدم الانجرار وراء فتن العدو وعدم اتباع نهج الخيانة، وقالت: "من يخون وطنه وشعبه فليخرج من هذه الأرض المقدسة التي رويت بدماء الشهداء"، مؤكدة سيرهن على خطاهم والنضال حتى تحقيق أهدافهم المنشودة بهزيمة الفاشية ودحر الاحتلال.

"يهدف إلى إخلاء القرى الحدودية من المواطنين"

من جانبها، قالت المواطنة زليخة أوسو إن دولة الاحتلال التركي تهاجم المواطنين في القرى الحدودية، حيث لا يمكن للمزارعين زراعة أرضهم والعناية بها بسبب الهجمات التركية.

ونوهت زليخة أوسو إلى أن الاحتلال التركي يهدف من خلال هجماته إلى إخلاء القرى الحدودية وزرع الخوف بين الأهالي.

وأضافت إن أهالي المنطقة وبشكل خاص في القرى الحدودية "لن نسمح للاحتلال التركي بتنفيذ مخططاته الاحتلالية، وسنبقى صامدين ومتمسكين بأرضنا حتى رمقنا الأخير".

وشددت زليخة أنه على الجميع تعلّم استخدام السلاح لما له من حاجة لمواجهة العدو، وبشكل خاص النساء وتقديم الدعم المعنوي للقوات العسكرية. وعاهدت بمواصلة النضال والمقاومة ضد الفاشية التركية.

ضرورة دعم (YPJ) و(YPG) وقسد

بدورها دعت المواطنة مقبولة أوسو الجميع للوقوف إلى جانب القوات العسكرية من وحدات حماية المرأة (YPJ) والشعب (YPG) وقوات سوريا الديمقراطية. كما دعت كافة النساء إلى التكاتف ضد هجمات الاحتلال التركي. مشددة على أن "هزيمة العدو أمام قوة المرأة الحرة والمناضلة" حتمية.

وتعتبر الحماية الذاتية السبيل الأفضل للدفاع عن المجتمع ضد أية محاولة تفكيك داخلي أو تدخل خارجي أو اعتداء، وهي أكثر ما يحتاجه أي مجتمع للذود عن نفسه وعن أرضه وثرواته وموارده الطبيعية.

(م ع/ي م)

ANHA