نساء يحمين المحاصيل الزراعية: حمايتها واجب على كل فرد في المجتمع

مع البدء بموسم حصاد المحاصيل الزراعية، في إقليم الجزيرة، اتخذت الجهات المعنية في الإدارة الذاتية تدابير احترازية لمنع انتشار الحرائق والسيطرة عليها في حال نشوبها، بعد أن تسببت النيران " المفتعلة"، وحسب إحصائيات هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بخسائر قدرت بحوالي 19 مليار ليرة سورية.

قوات حماية المجتمع، وقوات حماية المجتمع -المرأة، حملت على عاتقها هذه السنة حماية محاصيل الأهالي، حيث انتشر الآلاف من عناصرها بين الأراضي الزراعية، وخاصة القريبة من الطرق العامة في عموم مدن إقليم الجزيرة.

فيما تعمل العضوات ضمن القوات، وعلى الرغم من كبر سن البعض منهن، على القيام بمهمة الحماية، ويبلغ عدد النساء المتطوعات 700 عضوة.

المرأة تحمي ما اكتشفته

لم ينته الأمر باكتشاف المرأة للزراعة عبر التاريخ، إنما هي حريصة على حماية ما اكتشفته، فالنساء وعلى الرغم من كبر سن معظمهن، إلا أنهن يقفن ساعات طويلة بالتناوب تحت أشعة الشمس الحارقة في إقليم الجزيرة لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق.

فاطمة محمد، العضوة في قوات حماية المجتمع HPC قالت في بداية حديثها" الحرائق التي تنشب في مناطقنا بعضها مفتعل, بهدف التأثير في اقتصاد المنطقة".

فاطمة ورفيقاتها يعملن على حماية محاصيل ممتدة على طول الطريق الواصل ما بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه.

أشارت فاطمة إلى أن أعضاء قوات حماية المجتمع يقومون بحماية المحاصيل الزراعية، مع أن أسرتها لا تملك أرضاً زراعية، إنهم يرون أن حماية الوطن وخيراته واجب يقع على عاتقهم.

وطالبت فاطمة جميع الأهالي بالتجاوب مع القوات التي تحمي المحاصيل الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر في الطرق، والإبلاغ في حال وجود أي نيران، قائلة "معاً ويداً بيد نحمي محاصيلنا من الإتلاف والحرائق".

حماية المحاصيل الزراعية واجب على كل فرد في المجتمع

أفين إبراهيم من بلدة التنورية أم لـ 7 أطفال، وعضوة في مجلس الشعب بالبلدة قالت إن حماية المحاصيل الزراعية واجب على كل شخص، لذا يجب أن يتحلى كل فرد من المجتمع بروح المسؤولية ويحمي أراضي المواطنين".

من جهتها بينت مهاباد عدنان عمر " أن انتشار القوات الأمنية، ووجود حواجز على الطرق ساعد على تقليل نسبة الحرائق خلال الموسم الحالي، وعدم تسجيل حرائق بمساحات كبيرة.

هذا ولأعضاء قوات حماية المجتمع الصلاحية الفضل في إبعاد كل شخص ليس لديه عمل ضمن الأراضي.

(سـ)

ANHA