نساء يعاهدن القائد عبد الله أوجلان بتحقيق حريته الجسدية

يلف شعب شمال وشرق سوريا، غضب واستياء شديد، حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي سيئ الصيت، من فرض عزلة مشددة عليه، ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، ومؤخراً كشف عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، صبري أوك، تسليم الدولة التركية وإدارة السجن رسائل للقائد تتضمن تهديدات مباشرة.

نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس المدني في دير الزور، شهناز الهفل، أشارت إلى التهديدات التركية للقائد عبد الله أوجلان على مرأى ومسمع من العالم، واصفة صمت القوى الدولية بأنه "ازدواجية المعايير".

'يجب أن يكون الرد أضعاف ما هددوا به القائد'

أكدت شهناز الهفل أن بيانات الاستنكار والتنديد لا تكفي لإيقاف الانتهاكات "بحق قائدنا"، وقالت: "واجبنا أن نكون على مستوى الحدث، وأن يكون الرد أضعاف ما هددوه به".

مبيّنة أن التهديدات التركية تأتي على خلفية نجاح مشروع القائد عبد الله أوجلان المتمثل بالأمة الديمقراطية وتأسيس الإدارة الذاتية، كذلك عقب فشلها في مسار التطبيع مع حكومة دمشق.

كما رأت أنها ورقة للضغط على الشعوب المؤمنة بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لكن عاهدت شهناز الهفل القائد بمواصلة السير على طريق المقاومة والنضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

سياسات تعسفية

بينما أوضحت الإدارية في مكتب المنظمات بالمجلس المدني في دير الزور، إيمان المحيميد، أن "الدولة التركية الفاشية، بقيامها بتهديد قائد الحرية بالقتل، تسعى لقمع إرادة الشعوب التي تنادي بالحرية والديمقراطية والسائرة على نهجه".

ذكرت إيمان المحيميد أن تسليم الرسائل إلى القائد هو أسلوب مختلف عن باقي الأساليب التي كانت تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحقه، منوّهة إلى أنها "تندرج ضمن سياستها التعسفية اللا أخلاقية".

مؤكدة أن صمت القوى الدولية إزاء قضية القائد عبد الله أوجلان، "مخزية" و "عمل شنيع"، منافٍ لمبادئ الدول التي تدّعي الديمقراطية.

وقالت: "نحن نساء دير الزور، نعاهد القائد عبد الله أوجلان، بأننا سائرات على نهجه، ولن نتراجع خطوة إلى الوراء، وسنحقق حريته الجسدية بالاعتماد على نضالنا دون الاتكاء على الدول والمنظمات الدولية".

(ي م)

ANHA