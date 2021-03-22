نساء تل حميس: نطالب بحرية القائد اوجلان لأنه يناضل من أجل حرية المجتمع وخاصة المرأة

وأدانت نساء ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان واستمرار تشديد العزلة عليه في سجن إمرالي، مبيّنات أن ما طرحه انتفعت منه الشعوب، وأفكاره تصب في صالحهم.

عهد السيوي أكدت "أن القائد عبدالله أوجلان منح المرأة حقها بشكل كامل، حيث كانت مضطهدة في السابق، وبعد التعرف على أفكاره وفلسفته أصبحت النساء يلعبن دورهن بشكل كامل ضمن المجتمع".

وبيّنت أن النساء كن قابعات في المنزل، ومجردات من الإرادة قبيل التعرف إلى فكر القائد، وناشدت في ختام حديثها النساء في روج آفا المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان.

′القائد قدم أفكار من أجل حرية المجتمع وخاصة المرأة′

ومن جانبها، قالت فاطمة محمد "الأفكار التي خرج بها القائد أوجلان لم يخرج بها أحد من قبل، لقد قدم للمجتمع وبشكل خاص للمرأة الحرية، حيث انتشلها من القيود المفروضة عليها من قبل الأب والأخ والزوج".

ومضت متابعة حديثها بالقول: "اليوم أصبح الرجال يحترمون المرأة، وذلك بفضل القائد عبدالله أوجلان".

وأدانت فاطمة محمد "ما ترتكبه السلطات التركية بحق القائد أوجلان واعتقاله لأكثر من 20 عامًاً فما فعله شيء انتفعت منه الشعوب وجاءت أفكاره لصالحها".

وتساءلت محمد سبب "كل هذا الظلم بحق القائد أوجلان؟"، وأكدت أنه "مكافح ويناضل من أجل الشعب ولا يستحق السجن"، مشددة على ضرورة مطالبة الشعوب التي ناضل القائد عبدالله أوجلان من أجلها، بحريته.

'العزلة مؤامرة دولية'

وفي السياق ذاته، استنكرت المعلمة سمر الناصر، العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وقالت: "هي عبارة عن مؤامرة دولية على هذا القائد العظيم، ونحن النساء العربيات في شمال وشرق سوريا، ندين هذه العزلة لأنها جعلت القائد مقيدًا في سجن إمرالي، ونطالب برفعها عنه".

وحثت على ضرورة نشر فكر القائد، لتحقيق الحرية والمساواة وأخوة الشعوب، كما أشارت إلى حرية المرأة العربية في كنف فكر القائد عبدالله أوجلان.

وقالت: "حرية المرأة تحققت على أرض الواقع في المناطق العربية من خلال انضمام المرأة لساحات القتال في صفوف قوات سوريا الديمقراطية وأصبحت ضمن الرئاسة المشتركة في المؤسسات".

واختتمت سمر الناصر، حديثها بالقول: "نحن النساء العربيات نطالب برفع العزلة عن القائد وفك أسره، لأن وجوده هناك يؤثر بشكل سلبي على المرأة وعلى عموم شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA