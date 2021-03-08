نساء تل براك يحتفلن بيوم الثامن من آذار

احتفلت نساء ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو باليوم العالمي للمرأة، أمس، وذلك في المركز الثقافي بالناحية، بحضور العشرات من النساء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني.

وانطلقت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بالناحية، وعد العليوي، وكلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في الناحية، حنان سليمان، حيث هنأتا يوم الثامن من آذار على عامة نساء العالم، واستذكرنا كافة الشهيدات اللواتي تركن بصمتهن على صفحات تاريخ نضال المرأة".

مؤكدات أن فكر القائد عبد الله أوجلان هو الذي جعلنا نسير في ثورة المرأة بفضل فكره العظيم الداعي إلى الحرية والمساواة الذي شكّل رحيقًا ناتجًا عن حياة اشتراكية، وفتح المجال أمام المرأة لنيل حريتها.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية من قبل المركز الثقافي في ناحية تل براك، ثم توجهت النسوة إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية شمال مدينة الحسكة، ووضعن أكاليل الزهور على مقابر الشهداء إكرامًا لهم.

(م ح)

ANHA