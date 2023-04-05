نساء شاركن في زراعة الأشجار: ميلاد القائد عبد الله أوجلان ولادة جديدة للطبيعة

مع حلول 4 نيسان الذي يصادف ميلاد القائد عبد الله أوجلان، واحتفالاً بهذه المناسبة، تتجه الشعوب ورواد الفكر الأوجلاني كل عام إلى زراعة الأشجار، بعدما أوصى هو بذلك.

تحدثت نساء من كوباني، لوكالتنا أثناء زراعتهن للأشجار، مباركات ميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ 74، أكدن على تصعيد نضالهن حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

وأشارت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، أمينة بكر، إلى أنهن قمن بزراعة الأشجار، مع حلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي ضحى بحريته الجسدية من أجل أن "نحيا بأمن وسلام، وترك لنا فكراً حراً وفلسفة نمضي من خلالها نحو درب الحرية، ونقف بوجه كل من يحاول التعدي على أرضنا".

مضيفة: "نحن هنا لنرد الدّين لقائدنا العاشق للطبيعة، وتحقيق ما كان يسعى إليه؛ وهو تأسيس مجتمع أخلاقي، ولنثبت لكل المتآمرين؛ بأن ميلاد القائد هو ميلاد جديد للطبيعة".

'سيكون هذا العام عام كسر قضبان إمرالي'

بدورها، قالت الإدارية في مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، سارة خليل: "القائد عبد الله أوجلان صديق للطبيعة، وعلى ارتباطٍ وثيقٍ بها، ويولي البيئة اهتماماً خاصاً لكي تحافظ الطبيعة على شكلها الحقيقي، ولهذا نحن هنا لنثبت لأعدائنا؛ أننا ماضون على خطا القائد".

وأشارت إلى العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدة "من واجبنا إنهاء هذه العزلة، والضغط على المنظمات التي تدّعي الإنسانية لأداء دورها الإنساني حيال القائد".

أما الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية شيران بمقاطعة كوباني، لطفية سليمان فأكدت "حان الوقت ليعلم كل مستبد أن هذا العام هو عام كسر قضبان سجن إمرالي وتحرير القائد جسدياً، كذلك عام الحرية للشعوب السائرة وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وطالبت لطفية الشعوب التواقة للحرية بالنزول إلى الساحات، وتوحيد صوتها في وجه المستبدين، والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد، وقالت: "حرية القائد عبد الله أوجلان؛ نهاية لكل متجبر".

(ن ك/د)

ANHA