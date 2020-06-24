نساء قامشلو يطالبن المنظمات الدولية بمحاسبة تركيا

تحت شعار "على درب هفرين وزهرة سنصعّد المقاومة"، اعتصم، اليوم، المئات من نساء وأهالي مدينة قامشلو أمام مقر الأمم المتحدة في المدينة، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي أمس الثلاثاء، بحق 3 نسوة، في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني.

واستهدف جيش الاحتلال التركي أمس الثلاثاء، منزلاً في قرية حلنج التابعة لمقاطعة كوباني، استشهد على إثره 3 نساء، وهن زهرة بركل وهبون ملا خليل، عضوتا منسقية مؤتمر ستار، وصاحبة المنزل أمينة ويسي.

وحمل المعتصمون لافتات كُتب عليها "على درب هفرين وزهرة سنصعّد المقاومة"، و"الفاشية التركية هي تهديد للأمن العالمي، فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب"، و"دماء شهدائنا وصرخات أطفالنا ستحاسبكم"، وصور الشهيدات الثلاث.

وطالب المعتصمات عبر الشعارات التي أطلقنها بضرورة محاسبة جيش الاحتلال التركي على الجرائم التي يرتكبها بحق شعب شمال وشرق سوريا، وحيّين المقاومة التي تبديها المرأة في شمال وشرق سوريا.

تركيا لن تستطيع تحقيق مخططاتها الاحتلالية

وخطبت في الاعتصام عضوة منسقية مؤتمر ستار في داليا حنان واستنكرت الهجمات التركية الوحشية بحق المرأة، وأكدت: "الهجمات التركية لن يثنينا عن مقاومتنا في سبيل الحرية، وتركيا لن تستطيع تحقيق مخططاتها الاحتلالية".

وحملت داليا حنان المنظمات الحقوقية والمنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان التي تغض الطرف عن المجازر مسؤولية جرائم الاحتلال التركي التي تُرتكب بحق أبناء شمال وشرق سوريا أمام مرأى ومسمع العالم، دون محاسبة مرتكبي هذه المجازر.

وعاهدت داليا حنان على رفع وتيرة النضال، وتحقيق أهداف الشهيدات بالكفاح حتى تحقيق حرية المرأة وجميع الشعوب المضطهدة.

وأدانت روضة حسن باسم منسقية المرأة في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة الممارسات التعسفية اللاإنسانية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا من قِبل الاحتلال التركي، وقالت: "إننا في منسقية المرأة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نستنكر الهجمات المتكررة على مناطقنا، ونطالب المنظمات الدولية والحقوقية القيام بواجبها الاخلاقي لمحاسبة الدولة التركية على جرائمها، ونعاهد الشهداء بالسير على خطاهم لتحقيق النصر".

(س ر- ي م/أ ب)

ANHA