نساء قامشلو لبيشمركة PDK: لا تقعوا في فخ تركيا

تتوالى ردود الفعل الشعبية المناهضة لهجمات الإبادة والاحتلال التي يشنها جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان على مناطق باشور كردستان، ودعم القوات الخاصة للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK للاحتلال.

نساء مدينة قامشلو التابعة لإقليم الجزيرة رفضن هذا الدعم ودعون بيشمركة PDK إلى التصرف بعقلانية وعدم الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني.

"جاءوا بأقدامهم وعادوا بتوابيت"

المواطنة بديعة أمين نوهت أن الكرد ليسوا كما السابق ولن يقبلوا بالرضوخ والخنوع، مؤكدة مساندتها لمقاتلي الكريلا المدافعين عن كردستان، وقالت: "الغزاة جاءوا بأقدامهم إلى جبال زاب ومتينا وآفاشين وعادوا بتوابيت".

وأضافت قائلة: "هذه أرضنا لن نرضى أن تزعزع دولة الاحتلال التركي استقرارها بعد الآن"، وأكملت "أتمنى وأتأمل من حكومة باشور كردستان أن ترد على الاعتداءات التركية على أرضها، وألا تكون جزءً من الخطة المدبرة للهجمات".

وتساءلت بديعة من أين أصبحت جبال كردستان موطنًا لتركيا لتقول أنها أرضها؟، وشددت في حديثها أن مَن يهاجم هذه الجبال سيجابَه بالمقاومة، وقالت: "نحن اليوم بحاجة إلى التكاتف وليس العكس".

"أروغان المستفيد الوحيد من إثارة الفتنة"

ولفتت المواطنة ثريا جمعة أن الاقتتال الداخلي يقع في خدمة أردوغان، وهذا ما يريد تنفيذه، يريد أن يقتل الكردي أخاه الكردي، وقالت: "أردوغان ونيجرفان البارزاني خططوا لما يحصل ومتفقين فيما بينهم، وموقفهم واضح تجاه مقاتلي حركة التحرر الكردستانية وعموم أبناء الشعب الكردي".

وأكدت ثريا أن أردوغان هو المستفيد الوحيد من إثارة الفتنة، ومضت بالقول: "مقاتلو البيشمركة استشهدوا في قصف الطائرات التركية، وهذا واضح للعيان، على حكومة باشور كردستان ألا تنجر إلى الاقتتال الأخوي، إن حصل هذا سيكون ضمن أجندة الأعداء".

"على حكومة باشور أن تتصرف بعقلانية"

من جانبها أفادت المواطنة نافية أسعد أن حكومة باشور كردستان شريكة تركيا في هذه الهجمات، والأوضح من كل ذلك مشاركتها في القتال إلى جانب تركيا ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية ، وقالت: "منذ تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وتاريخه حافل بالخيانات".

وأوضحت نافية أن تركيا تريد فرض هيمنتها على المنطقة من خلال إشراك الحزب الديمقراطي في الهجمات لكنهم لن ينالوا مبتغاهم بفضل مقاومة قوات الكريلا.

ودعت نافية حكومة باشور كردستان إلى التصرف بعقلانية والعودة عن المخططات الهادفة إلى خلق الفتنة والاقتتال الكردي، وطالبت القوات الخاصة للحزب الديمقراطي الكردستاني ألا يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه مسعود البارزاني، وقالت: " البيشمركة هم بمثابة أبنائنا، وعليهم أن يكونوا عقلاء ويتصرفوا بعقلانية، وألا يقعوا في الفخ الذي نصبته لهم تركيا، وقتها سنكون سندًا وعونًا لهم".

(آ د)

ANHA