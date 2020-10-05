نساء مشاركات في مسيرة راجلة ينددن بالعزلة على أوجلان ويطالبن منظمات حقوق الإنسان بالتحرك

أطلق مؤتمر ستار في إقليم عفرين في سياق حملة "كفى للاحتلال، حان الوقت لحماية مكتسبات الثورة" مسيرة راجلة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان بالتزامن مع الذكرى الـ 22 للمؤامرة الدولية.

وانطلقت المسيرة الراجلة يوم السبت 3 تشرين الأول الجاري، وتوجهت نحو قرية تل شعير في يومها الثاني وستتوقف في يومها الثالث والأخير بناحية فافين.

وخلال المسيرة رصدت وكالتنا أراء نساء عفرين اللواتي أكدن السير على خطى القائد أوجلان وناشدن المنظمات الحقوقية القيام بواجبها الإنساني والحقوقي تجاهه.

وفي هذا السياق قالت المواطنة كونيه حسون: "نحن نساء عفرين وباسم مؤتمر ستار انضممنا لهذه المسيرة من أجل القائد أوجلان". منتقدة صمت قوى العالمية لما يتعرض له أوجلان منذ 21 عاماً في السجون التركية.

وتابعت: "نحن النساء سنفعل المستحيل من أجل القائد حتى لو تطلب ذلك أرواحنا، وسنواصل فعالياتنا في الساحات حتى تحقيق حرية القائد".

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وتمنع محاميه من اللقاء به منذ آب/أغسطس عام 2019، وفي الأسبوع المنصرم، منعت المحامين من اللقاء به لمدة 6 أشهر أخرى.

وبدورها قالت المواطنة حسرت خليل: "منذ يومين ونحن في الساحات، غايتنا لقاء جميع المعتقلين بذويهم، فمنذ أكثر من سنة لم يلتقي القائد عبد الله أوجلان بمحاميه وهذا أبسط حقوقه".

وتوجهت حسرت خليل إلى منظمات حقوق الإنسان بالقول: أين هي حقوق الإنسان.. أين هي الإنسانية؟

أما المواطنة زينب علي فأكدت استعدادهن دائماً لأجل حرية القائد، وقالت: "حريته هي من حريتنا. القائد طالب بحقوق شعبه ولم يظلم أحداً، لذا نحن أيضًا لا نقبل هذا الظلم عليه".

وطالبت منظمات حقوق الإنسان القيام بواجباتها ومسؤولياتها.

فيما ندّدت المواطنة أمل محمد، بالمؤامرة الدولية التي حصلت في 9 تشرين الأول بحق القائد عبد الله أوجلان وقالت: "رغم اعتقال القائد لكنهم لم يتمكنوا من انتزاعه من قلوبنا لأننا نعلم أنه قائد السلام لكافة الشعوب".

وناشدت أمل محمد في ختام حديثها منظمات حقوق الإنسان بالسعي لحرية القائد.

(س و)

ANHA