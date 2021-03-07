نساء مقاطعة كري سبي يحتفلن بيوم المرأة العالمي بعروض فلكلورية

وحضر الاحتفالية التي نظمها مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي في قرية درب حسن التابعة لبلدة الجرن، المئات من نساء ريف المقاطعة وناحية عين عيسى وأهالي القرى المجاورة.

وتضمنت الاحتفالية عروضاً فلكلورية تراثية قامت فيها نساء ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض بغزل الصوف، طحن الحبوب بواسطة الرحى، بالإضافة للعروض الغنائية الشعبية من تراث المنطقة.

وألقت في الاحتفالية الإدارية في مؤتمر ستار خلود الجدوع كلمة هنأت من خلالها كافة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وبينّت خلود الجدوع بأن ثورة روج آفا التي شاركت فيها المرأة استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة للنساء في مناطق شمال وشرق سوريا على كافة الأصعدة بعد أن كانت مهمشة من قبل السلطات الديكتاتورية والذهنية السلطوية الذكورية.

فيما بعد قامت النساء بإعداد وجبات من الطعام الذي تشتهر به كري سبي وتقديمها للحضور.

انتهت الاحتفالية بترديد الشعارات التي تُحيي المرأة.

(كروب/ س و)

ANHA