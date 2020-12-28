نساء منبج: ليلى كوفن كانت صوت الكلمة الحرّة

وأصدر مجلس المرأة في منبج بياناً أدان فيه حكم السلطات التركيّة بالسجن 22 عاماً على المناضلة ليلى كوفن، ألقي البيان من قبل الناطقة باسم مركز دراسات الجنولوجيا ياسمين قوجو بحضور الممثلات عن المؤسّسات.

ورفعت الحاضرات صور البرلمانية ليلى كوفن، ولافتة كُتب عليها "بمقاومة ليلى كوفن سنحطّم جدران السّجون".

وجاء في البيان:

"باسم مجلس المرأة في منبج وريفها نوجّه تحية تقدير واحترام إلى من حمل ومازال يحمل راية الحرية والسلام، وباسم كل امرأة حرة ندين ونستنكر ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات بحقّ المرأة من قتل وأسر واعتقال، وهذا تعبير واضح عن الحقد الدفين تجاه المرأة الحرة المدافعة عن قضيتها وعن أرضها وشعبها.

إنّنا اليوم نضمّ صوتنا إلى صوت الحرية والمقاومة التي تنادي بها جميع النساء من أجل البرلمانية ليلى كوفن التي أصبحت رمزاً للمرأة المناضلة والتي أعطت القوة والإرادة لجميع النساء ممّا جعل النظام التركي يخاف بشكل رئيس من حركة المرأة الواعية والمنظّمة.

سياسة الغطرسة والجبروت التي تمارسها حكومة أردوغان ستتحطّم بصمود شعبنا وبالتحديد صمود المرأة المقاومة أمثال ليلى كوفن التي تأبى الظلم لنفسها وغيرها، وهي تناضل وتضحّي من أجل أن تعيش الشّعوب الحرة، حيث كان لها دور مهمّ في تحقيق الوحدة الوطنية، فهي صوت الحق وصوت المرأة الحرة التي ترسل للعالم وتقول كلمتها لا للظلم لا للقمع لا للأحكام التعسّفية الباطلة بحقّ الأحرار.

ليلى كوفن لم تحمل السلاح، ولكن حملت الكلمة الحرة التي لا تخشى أحداً لقولها، المرأة الحرّة لن تخاف من أي تهديد أو اعتقال، وإنّ نضال ليلى كوفن مستمرّ وهي داخل السجون.

لذلك: نحن نساء منبج وبإصرار نطالب بالإفراج عن البرلمانية ليلى كوفن، لأنّ القرار الصادر بحقّها باطل لا أساس له وبُني على أسباب وتهميشات سياسية، وهذا يُعتبر انتهاكاً واضحاً لحرّية وحقوق الإنسان".

ومن ثمّ اختتم البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة الحرّة، وتندّد بانتهاكات السلطات التركيّة بحقّها.

(س ع/س و)