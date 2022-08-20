نساء منبج: غاية الدولة التركية إفشال مشروعنا الديمقراطي لكننا سنقاوم ونضالنا مستمر

ما زالت دولة الاحتلال التركي مستمرة في قصفها الممنهج واستهدافاتها الوحشية لشمال وشرق سوريا، فبتاريخ 18/آب الجاري، استهدف طيران الاحتلال التركي مركزاً تعليمياً للفتيات في قرية شمّوكة على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة, وعلى إثرها استشهدت رانيا عطا، وزوزان زيدان، وديلان عز الدين، وديانا علو.

نظم اليوم, اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها تظاهرة ضد الانتهاكات التركية وخاصة استهداف الفتيات, وخلال التظاهرة رصدت كاميرتنا آراء نساء المدينة.

المواطنة ريم درويش من أهالي مدينة منبج تحدثت قائلةً: "خرجنا اليوم في مدينة منبج في مظاهرة بصدد استهدافات الاحتلال التركي بحق المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا".

وبينت ريم "فالدولة التركية ترى تقدم المرأة في كافة المجالات السياسية والعسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا، وكم أصبحت لديها قوة وإرادة لتطوير نفسها وأصبحت قيادية وسياسية، لذلك بدأت باعتداءاتها على المرأة بشكل خاص وعلى مناطقنا بشكل عام بالطائرات المسيرة والقصف العشوائي".

وأضافت ريم: "نحن كنساء مدينة منبج وريفها، سنبقى يداً بيد مع كافة النساء ونقاوم وندعم المرأة في كافة المجالات وإذا لزم الأمر سندعهما عسكرياً".

وبدورها قالت المواطنة غادة حميد: "ندين هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافه لكافة المدنيين من نساء ورجال وأطفال".

وأشارت غادة "كما نعلم فإن غاية الاحتلال التركي من هذه الاستهدافات هي إفشال مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية وبشكل خاص يهدف لكسر إرادة المرأة الحرة".

وأكدت غادة "ونحن كنساء مدينة منبج سنبقى نناضل ونقاوم لمواجهة هذه الاعتداءات على مناطقنا، ونعاهد شهداءنا الذين استشهدوا بسبب هجمات الاحتلال التركي اللاإنسانية ونستنكر هذه الجرائم الوحشية بحق المرأة الحرة والمدنيين الأبرياء".

وعاهدت غادة حميد في نهاية حديثها "فمدينة منبج ستزف اليوم جثمان الشهيدة "زوزان زيدان" إلى مثواه الأخير، ونعاهد كافة شهدائنا وشهيداتنا أن نسير على خطاهم ونكمل مسيرتهم النضالية ونحمي أراضينا التي رويت بدمائهم ونحمي ثورتنا ثورة شمال شرق سوريا".

كروب/سـ)

ANHA