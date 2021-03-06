نساء منبج: الثامن من آذار يوم نضال وصمود المرأة

وتجمّعت العشرات من النساء ممثلات عن اتحاد المرأة الشابة ومقاتلات مجلس منبج العسكري ومجلس المرأة وعوائل الشهداء, في مزار الشهداء جنوب المدينة، في إطار سلسلة الفعاليات الخاصة بيوم المرأة العالمي.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته المؤسسات النسائية بهذا الصدد، من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة سمر حزوري.

البيان أشاد بمقاومة وصمود النساء في مناطق شمال وشرق سوريا، ونضالها الدؤوب من أجل نيل حقوقها، ونوه إلى أن يوم الثامن من آذار هو يوم نضال وصمود النساء.

وأضاف البيان : "نرى المرأة اليوم تحاول الوقوف من جديد ونرى مقاومتها في شمال وشرق سوريا، هي ليس فقط أماً وأختاً وربة منزل, هي أصبحت العسكرية التي حملت السلاح مع الرجل، هي السياسية والاقتصادية التي عملت في جميع المجالات".

وحيا البيان: "امرأة مازالت تناضل في المنزل والمجتمع وتحارب الذهنية الذكورية والحروب الخاصة التي تفرض عليها وعلى المجتمع".

وفي ختام الفعالية أشعلت المشاركات الشموع على أضرحة الشهداء.

(س ع/ك)

ANHA