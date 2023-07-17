نساء منبج يختتمن حملة التوعية بآفة المخدرات بورشة عمل

وكان مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها ,أطلق بتاريخ الـ 5 من نيسان من العام الجاري، حملة توعية تحت شعار "لنجعل حياتنا أفضل بوعينا وتنظيمنا"، وتضمنت الحملة عقد اجتماعات وتنظيم محاضرات لتوعوية المجتمع بمخاطر المخدرات على المجتمع واستهدفت الحملة كافة فئات المجتمع .

وأقامت نساء منبج اليوم ,ورشة عمل بحضور أعضاء وعضوات الإدارة المدنية ولجنة الصحة ومجلس العدالة الاجتماعية وشيوخ العشائر والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وذلك في قاعة المجلس التنفيذي وسط المدينة .

وفي البداية وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, من ثم قدمت النائبة في المجلس التشريعي نورا الحامد شرحاً لأضرار آفة المخدرات على المجتمع، والحرب الخاصة التي يتعرض لها مجتمعنا والتي تلعب المخدرات الدور الأكبر فيها من أجل هدم قيم المجتمع والقضاء على إرادته وحريته.

ومن ثم تحدثت عضوة مكتب المرأة في لجنة الصحة جود مليس حول الأضرار الصحية التي تسببها المخدرات والأضرار التي تسببها بالسيطرة على عقول المدمنين مما يؤدي بهم إلى أفعال تنافي العقل والأخلاق.

أما الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية وضحى الجاسم فتطرقت إلى الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي في مواجهة آفة المخدرات وأكدت على ضرورة تكاتف جميع أبناء المجتمع في مواجهة هذه الآفة

ومن ثم فتح باب النقاش وتطرق الحضور إلى عدة نقاط ركزت في مجملها على ضرورة زيادة الجهود لمحاربة هذه الآفة التي تستخدم كأداة للحرب الخاصة على مجتمعنا بهدف القضاء على المكتسبات التي حققتها مناطق شمال وشرق سوريا على كافة الأصعدة.

وانتهت ورشة العمل بقراءة البيان الختامي للحملة من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها ابتسام عبد القادر.

وذكر البيان أنه "تم عقد 23 اجتماعاً في المدارس و اجتماعين في المخيمات و 7 اجتماعات في المراكز الصحية في الريف و 7 اجتماعات في المؤسسات المدنية و العسكرية و منظمات المجتمع المدني وكان ختام هذه الحملة عقد ورشة عمل ومن خلال هذه الاجتماعات التي عقدت و ورشة العمل تم تقديم عدت اقتراحات هامة وسوف يتم العمل عليها وتطبيقها على أرض الواقع و أخذها بعين الاعتبار ومنها:

افتتاح مراكز للأطفال الذين لم تسمح لهم الظروف بالتعلم و تنشئتهم و تعليمهم حرفاً يدوية ومهناً لإبعادهم عن الشارع والانحراف .

و متابعة وضع الأطفال الذين يعملون في الأسواق و منع عمالة الأطفال

تطبيق القوانين بشكل صارم و تشديد العقوبات بحق من يروج ويتاجر بهذه المواد

تفعيل الإرشاد النفسي في المدارس و خاصة مدارس الإناث

التوسع في حملات التوعية أكثر و إعطاء محاضرات خاصه للفئة للشابة ومتابعة الباعة الجوالين وخاصة أمام المدارس وضبط الأماكن العامة و متابعة الوضع فيها.

توحيد الجهود بين كافة المؤسسات العامة والخاصة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني".

(م ش/ك)

ANHA