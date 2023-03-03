نساء منبج يهنئن ويقدمن الورود بمناسبة اقتراب 8 آذار

في إطار الفعاليات المتعلقة بمناسبة 8 آذار "اليوم العالمي للمرأة"، تحت شعار " Jin, Jiyan, Azadî المرأة، الحياة، الحرية نحو ثورة المرأة"، نظم تجمّع نساء زنوبيا في منبج جولات على الحواجز؛ لتهنئة عضوات وأعضاء قوى الأمن الداخلي، وتقديم الورود لهم.

وشاركت في الفعالية عضوات الإدارة المدنية الديمقراطية، واتحاد المرأة الشابة، والأحزاب السياسية، والمجالس والخطوط وتجمّع نساء زنوبيا.

انطلق الباص المتجول الذي علقت عليه صور عدد من الشهيدات، من وسط المدينة، متجهاً إلى حاجز المدفع في الجهة الغربية من المدينة وهنأت المشاركات قوى الأمن الداخلي الموجودة على الحاجز بمناسبة اقتراب 8 آذار، وقدمن الورود لها، ثم انطلق إلى حاجز المطاحن في الجهة الجنوبية من المدينة، ثم إلى حاجز الخطاف في الجهة الشرقية، فحاجز الـ 4 كيلو في الجهة الشمالية من المدينة.

لتبدأ بعد ذلك الجولة ضمن أرجاء المدينة، بدءاً من مرآب البلدية، مروراً بمشفى الفرات وصولاً إلى مؤسسة جرحى الحرب، حيث قدمن الورود والتهنئة بمناسبة اقتراب 8 آذار "اليوم العالمي للمرأة".، وسط ترديد الشعارات " Jin, Jiyan Azadî المرأة، الحياة، الحرية".

والجدير بالذكر أن الفعاليات ستستمر إلى 8 آذار الجاري.

(ش س/ ل م)

ANHA