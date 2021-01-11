وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبها مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها تحت شعار "الوطن وطننا والحماية وعدنا لا للاحتلال التركي معاً لنحمي الوطن" لليوم الثالث على التوالي.

وخلال فعاليات الخيمة رصدت وكالتنا آراء نساء منبج المشاركات في الخيمة، حيث أوضحت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في ناحية منبج زليخة إبراهيم بأنهن كنساء منبج هدفهن من المشاركة في فعاليات الخيمة إيصال صوت المرأة المنبجية إلى كل النساء في سوريا عامةً ونساء مناطق شمال وشرق سوريا خاصة.

وقالت زليخة إبراهيم "كنساء منبج ومن هذه الخيمة المقدسة نضم صوتنا مع بعضنا ونقول بكلمة واحدة "لا للاحتلال التركي لأراضينا المحررة بفضل دماء أبنائنا الشهداء".

وأشارت زليخة إلى أن الدولة التركية تتبع سياسة القضم في الأراضي السورية بين الحين والآخر ولكن الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا على علم بأن المخططات التركية ستبوء بالفشل بفضل عزيمة قوات سوريا الديمقراطية, وبتكاتف مكونات المنطقة في وجه هذه المخططات الاستعمارية والتوسعية.

وتابعت قائلةً:" نقول لدولة الاحتلال التركي ولكل الدول الخارجية التي تتدخل في الشأن السوري "كفى سفكاً لدماء السوريين".

ومن جانها قالت الناطقة الرسمية باسم مجلس المرأة في منبج وريفها ابتسام عبد القادر:" نشارك اليوم في فعاليات خيمة الاعتصام المنصوبة من قبل مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل، خيمة العز والفخار، لنوصل صوتنا إلى كافة أرجاء العالم ونقول بأننا شعوب حرة ولا نقبل بأي احتلال لأراضينا".

وعبرت ابتسام عن رفضهم القاطع للاحتلال التركي للمنطقة وبأنهم يشجبون بأشد العبارات احتلال تركيا ومرتزقتها لمناطق شمال وشرق سوريا ومنطقة عين عيسى خاصةً.

وأكدت ابتسام بأنهم يعرفون بأن الدولة التركية مستمرة بنهجها العدائي لشعوب المنطقة والاستيلاء على مناطق شمال وشرق سوريا.

واختتمت ابتسام حديثها بالقول: "اليوم أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بكافة أطيافهم ومكوناتهم يقفون صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية التي دحرت الإرهاب الذي كان يهدد العالم أجمع".

هذا وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام إلى يوم غد .

(كروب/م)

ANHA