نساء من دير الزور: بنضالنا سنحرر القائد عبد الله أوجلان

تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان دون الاكتراث لوضعه الصحي، وتحرمه من أبسط حقوقه.

بهذا الصدد، التقت وكالتنا إحدى النساء في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، مرح الأحمد، التي قالت "إن هدف دولة الاحتلال التركي من العزلة على القائد عبد الله أوجلان، هو تحطيم إرادة شعب المنطقة التي تحررت من الإرهاب بفضل فكره".

وأشارت مرح محمد "نحن نرفض هذه العزلة التي دخلت عامها الـ 25 ونطالب القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل وفق مبادئها القانونية والعمل على إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان".

وفي ختام حديثها قالت مرح محمد "ندين ونستنكر السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي تجاه القائد عبد الله أوجلان، ونحن أهالي دير الزور سنستمر بالمطالبة بحرية القائد الجسدية حتى تتم الاستجابة لمطلبنا".

بدورها قالت المواطنة سجى العبد الله، من أهالي بلدة محيميدة في ريف دير الزور الغربي "تخرق دولة الاحتلال التركي القوانين الدولية الخاصة بالسجناء، ولا تمنح القائد عبد الله أوجلان حقه كسجين سياسي، ولا تطبق القانون في قضيته".

وأضافت "يجب محاسبة دولة الاحتلال التركي على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق القائد عبد الله أوجلان".

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بريف دير الزور الغربي سهى السعيد، قالت "اليوم يجدد اتحاد المرأة الشابة في دير الزور استنكاره للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لأن هذه العزلة تأتي ضمن محاربة الدول الرأسمالية والنظام التركي للشعوب الباحثة عن حريتها".

وأشارت "دولة الاحتلال التركي لا تعلم أن القائد عبد الله أوجلان معزول عن الشعب جسدياً فقط، أما فكره فنحن الآن نعمل وفقه، وضمن مؤسساتنا نعمل وفق مشروعه، الأمة الديمقراطية".

وفي ختام حديثها طالبت سهى السعيد "المنظمات العالمية والإنسانية بالكشف عن وضع القائد الصحي والسماح لمحاميه وذويه بلقائه".

عضوة اتحاد المرأة الشابة في ريف دير الزور الغربي روضة الأحمد، بدورها قالت "تسعى دولة الاحتلال التركي، عبر فرضها العزلة على القائد عبد الله أوجلان، إلى نسف مشروع الإدارة الذاتية، لكن هذا محال، نحن لن نتخلى عن فكر القائد، وسنكثف نضالنا حتى تحقيق حريته الجسدية".

وطالبت روضة الأحمد لجنة مناهضة التعذيب CPT بالكشف عن مضمون زيارتها الأخيرة إلى إمرالي، والخروج عن صمتها حول ما يحصل في سجن إمرالي، وما يجري من انتهاكات ضد القائد عبد الله أوجلان.

(كروب/ خ)

ANHA