نساء من دير الزور يتعهدن بمواصلة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

منذ اعتقال القائد أوجلان بمؤامرة دولية في 15 شباط عام 1999، شاركت فيها قوى دولية وإقليمية، وتفرض الدولة التركية الفاشية عزلة مشددة بحق القائد والمعتقلين السياسيين في جزيرة إمرالي، بمنع محاميهم وعوائلهم من التواصل معهم أو اللقاء بهم.

ومراراً يقدم محامو القائد أوجلان طلبات إلى النيابة العامة في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي، للقاء موكلهم، إلا أن الطلبات تبقى معلقة دون أي رد، فيما يؤكد المحامون أن العزلة المشددة المفروضة على القائد يعتبر خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

'نضالنا متسمر حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان'

عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا في دير الزور، شهرزاد الجاسم، ربطت بين هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وما تفرضه على القائد أوجلان من ممارسات تعسفية، قائلة: "هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا هي جزء من السياسة التي تمارَس بحق القائد أوجلان، لا بل هي تجديد لشكل المؤامرة المنفذة بحقه".

شهرزاد الجاسم، أدانت الهجمات التركية والعزلة المفروضة على القائد أوجلان، مؤكدة "سنناضل من أجل فك العزلة على القائد، وسنفشل جميع مخططات الاحتلال التركي الرامية لإعادة العثمانية البائدة التي تسعى لأحيائها من جديد في المنطقة".

وذكرت "نفس الدول المتآمرة ضد القائد أوجلان، اليوم تجدد مؤامرتها على شمال وشرق سوريا وذلك عبر ضرب الاستقرار في المنطقة واستهداف المواطنين والأطفال بهدف إبعاد الشعب عن فكر وفلسفة القائد أوجلان".

فيما أعادت التأكيد أن هذه المؤامرات والمخططات لن تثبط من موقف النساء في دير الزور المتمسك بأفكار القائد أوجلان "مهما فعلوا ومهما سعوا، فما طرحه القائد أوجلان من مشروع ديمقراطي يجمع تحت سقفه كافة المكونات أقوى من مؤامراتهم".

من جانبها، عاهدت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في هجين عهد المركاز، القائد أوجلان، بأن النساء في دير الزور سيواصلن السير وفق نهجه وفلسفته، مؤكدة أن مؤامرات الاحتلال التركي الوحشية بتشديد العزلة على القائد أوجلان "لن نغير من مبادئنا الثابتة في اتباع هذا الفكر الذي ينادي بالحرية".

وطالبت عهد المركاز، المنظمات الإنسانية والحقوقية بما فيها المجتمع الدولي، بضرورة التدخل وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

منوهة إلى أن السياسة التركية الفاشية لم تقتصر على دعمها للإرهاب وعقد المعاهدات والاتفاقات السرية ضد إرادة الشعب السوري، لا بل تعدى ذلك بتشديد العزلة على القائد أوجلان.

في إطار الحماية الذاتية، أكدت عهد المركاز قائلة: "سنواصل نشر هذا الفكر في كافة أنحاء العالم، ولن نسمح بدخول الاحتلال التركي وسنكون في الجبهات الأمامية نساءً وأطفالاً وشيوخاً وشباباً للدفاع عن أرضنا وفكر القائد أوجلان".

(ي م)

ANHA