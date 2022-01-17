نساء من الشهباء وعفرين وكوباني: لا يمكن إنهاء اعتصامنا حتى استلام جثامين الشهداء

تستمر فعالية خيمة الاعتصام بالتناوب، مع استمرار زيارة الوفود الاجتماعية والسياسية إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور(جنوب كردستان)، وذلك في اليوم لـ105 للمطالبة بتسليم جثامين الكريلا الشهداء الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتوجه صباح اليوم وفد من نساء الشهباء وكوباني وحلب للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا الحدودي.

وكان في استقبالهم أعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديرك، وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء والتنديد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وتوجهت المشاركات نحو بوابة فيش خابور، وسط شعارات تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت شاذية إبراهيم كلمة باسم نساء الشهباء وحلب وامهات السلام قالت فيها: " نتضامن معكم في خيمة الكرامة والشرف ونطالب من هنا، من امام معبر فيش خابور حكومة باشور كردستان بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، لأن هؤلاء الشهداء ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل حرية وكرامة الشعب الكردي".

وأضافت شاذية "سنتابع اعتصامنا في هذه الخيمة حتى استلام جثامين الشهداء مهما كلفنا من تضحيات، ولا يمكن التراجع عن مطالبنا في استلام جثامين شهدائنا".

كلمة نساء كوباني ومؤتمر ستار ألقتها فلك يوسف قالت فيها" من أمام معبر فيش خابور وتحت خيمة الاعتصام التي دخلت شهرها الرابع نطالب بجثامين شهدائنا والتي هي مطلب عوائل الشهداء وجميع الشعوب التواقة للحرية".

وأضافت فلك "إن الدولة الفاشية التركية أغلقت الحدود فسارع الديمقراطي الكردستاني إلى اغلاق الحدود والمعابر أمام شعوب شمال وشرق سوريا، وبعد أن وضعت الدولة الفاشية التركية الالغام وحفرت الخنادق حول روج آفا، سارع الديمقراطي الكردستاني إلى حفر الخنادق لإرضاء الفاشية. هذه الممارسات تدخل في خدمة الدولة الفاشية التركية ضد شعوب شمال وشرق سوريا".

وأشارت فلك إلى أن "خيانة الديمقراطي الكردستاني خيانة تاريخية ضد الأجزاء الكردستانية منذ تأسيسها في تحالفها مع عدو الشعب الكردي".

وبعد الانتهاء من الكلمات استلم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مناوبة الاعتصام، حيث تحدثت شيخة عنتر باسم مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وقالت "لا يمكن أن ننهي اعتصامنا حتى استلام جثامين شهدائنا ودفنهم في مزار الشهداء ضمن مراسم تليق بتضحياتهم التي قدموها في سبيل حرية وكرامة الشعب الكردي".

واضافت شيخة "إن اغلاق المعبر لا يمكن إن ينهي اعتصامنا، لأن خيمة الاعتصام منصوبة قبل إغلاق المعبر، لذا سنستمر في اعتصامنا حتى استلام جثامين شهدائنا".

هذا ومن المقرر أن يتوجه أعضاء هيئة المالية ولجانها ومديرياتها إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المناوبين تحت خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا والتي دخلت شهرها الرابع.

(ع ع/ك)

ANHA