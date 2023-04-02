نساء من الرقة: مجزرة جندريسة استكمال لسياسات التهجير والتغيير الديمغرافي

أثارت مجزرة جندريسة التي ارتكبها مرتزقة دولة الاحتلال التركي بحق 4 مواطنين كرد بتاريخ 20 آذار/مارس الفات عشية عيد نوروز في جندريسة المحتلة بذريعة إيقادهم شعلة نوروز، حفيظة أهالي شمال وشرق سوريا، وطالبوا بدورهم محاسبة مرتكبي المجزرة وإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.

حيث أدانت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، خود العيسى، "هذه المجزرة"، وتقدمت بالتعازي لذوي شهداء المجزرة وضحايا الزلزال المدمر.

وأضافت أن مجزرة جندريسة التي ارتكبت على يد مرتزقة الاحتلال التركي يناقض معنى نوروز الذي هو عيد السلام والمحبة والتآخي.

وذكرت خود العيسى أن المجزرة ارتكبت بالتزامن مع كارثة الزلال الذي ضرب باكور كردستان (شمال) وتركيا وتأثرت به مناطق في سوريا في 6 شباط المنصرم، وقالت بتساؤل "لماذا تحدث هذه الجرائم بحق أهلنا وخاصةً للمكون الكردي؟ لقد رأينا كيف تم التعامل مع أهلنا الكرد بعد الزلزال".

مؤكدة "جميع المكونات في سوريا تعيش كأخوة".

ورأت خود العيسى أن التمييز والتفرقة يتم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته "التي تخدم الأجندات التركية، وذلك بهدف تفريغ المنطقة من أهلها والقضاء على الكرد فيها".

دعت خود العيسى في ختام حديثها، المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة ومحاسبة مرتكبيها، وأن "ينالوا الجزاء الذي ارتكبوه واقترفوه".

من جهتها، أدانت عضوة هيئة مكتب تجمّع نساء زنوبيا، نسرين الحسن "هذا الإجرام بحق أهلنا الكرد المدنيين الذين يتعرضون لأقصى أنواع العنف" من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

وأشارت إلى أن مجزرة جندريسة تأتي استكمالاً لعمليات التغيير الديمغرافي التي تتبعها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق التي تحتلها.

(ي م)

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