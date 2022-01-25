نساء من عفرين والشهباء: ندين الصمت الدولي وحكومة دمشق حيال هجمات الاحتلال على مناطقنا

تجمعت اليوم، عشرات النساء من عفرين والشهباء، في مخيم برخدان الواقع بناحية فافين في مقاطعة الشهباء، للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستنكار الصمت الدولي إزاء هذه الهجمات.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته النساء بهذا الصدد، باللغة الكردية من قبل رئيسة هيئة المرأة لإقليم عفرين، زلوخ رشيد، وباللغة العربية من قبل عضوة مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، شيرين عليمو.

وذكر البيان أن "استهداف تركيا الممنهج لأهالي مخيمات الشهباء وإنعاشها للمجموعات الإرهابية المتمثلة بداعش في سجن غويران في الحسكة، وفي الوقت نفسه تحشد قواتها حول تل تمر وتكثف القصف على عين عيسى واستهدافها المستمر لشنكال، وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين، يأتي ضمن سياق استمرار حزب العدالة والتنمية الطوراني في استهداف المشروع الديمقراطي بكل الوسائل؛ بهدف إحداث فراغ أمني واحتلال جميع شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان: "ونحن النساء من عفرين والشهباء، وكون المرأة هي المستهدفة الأولى من قبل جميع الأنظمة لتحقيق مآربها وخاصة تركيا ومرتزقتها المتمثلة بالتيار الإخواني، نصرّ على الاستمرار في نضالنا ومقاومتنا التي هي تعبيرٌ واضح عن ثورة المرأة والتي هي ضمان لحرية المجتمع وشل كافة المؤامرات التي تستهدف مكتسباتنا".

البيان أدن صمت المجتمع الدولي "حيال ما يجري في شمال وشرق وسوريا امتداداً إلى شنكال؛ لأن موضوع الإرهاب هو موضوع دولي"، كما أدان الحكومة السورية "التي ما زالت متعنتة ورافضة لأي حل سوري- سوري نحو حل الأزمة".

وناشدت النساء في بيانهن أيضاً "المنظمات الدولية والحقوقية القيام بدورها الإنساني ومسؤوليتها التاريخية تجاه ما يجري".

(ك)