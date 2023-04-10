نساء مدينة منبج يستكملن الحملة التوعوية بآفة المخدرات

‫أطلق مكتب تجمّع نساء زنوبيا، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ولجنة الصحة ومجلس العدالة الاجتماعية، حملة توعوية في 6 نيسان الجاري، تحت شعار "لنجعل حياتنا أفضل بوعينا وتنظيمنا"؛ بهدف توعية الأهالي والفئة الشابة بمخاطر المواد المخدرة وتأثيرها على المجتمع.

وانطلقت الحملة من المدارس، ابتداء بمدرسة 16 تشرين لأولياء الطلاب، ومن ثم المخيمات. ونظمت نساء منبج اليوم، اجتماعاً موسعاً لأولياء الطلاب في مدرسة مصطفى البكار، لشرح مخاطر آفة المخدرات.

وشرحت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر، مخاطر المخدرات وأوضحت: "نحن نساء مدينة منبج، نأخذ على عاتقنا توعية المجتمع، ونعتبر هذا الأمر واجباً علينا؛ لأن المرأة هي من تصنع وتربي جيل الغد، ويجب على المجتمع أن يتكاتف من أجل إنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، والتي تسبّب دمار المجتمعات وهلاكها".

وأوضحت عضوة لجنة الصحة سهام أحمد أن آفة المخدرات تخلف أضراراً كبيرة على الجسم، ولها تأثير على الجهاز العصبي لجسم الإنسان وتفقد هذه المواد الإنسان وعيه، وتحوّله إلى إنسان عدائي لا يتوقف عند حد معين.

وشددت عضوة مجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها، أصالة الأغا، على أن يكون هناك تعاون كبير بين الأهالي وقوى الأمن الداخلي، من أجل تطهير المجتمع من هذه المواد المخدة والوقوف في وجه كل من يسعى على تدمير المجتمع.

(م ش/ ل م)

ANHA