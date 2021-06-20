نساء كري سبي وعين عيسى يستذكرن شهيدات حلنج

ونظمت منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني محاضرة، إحياءً للسنوية الأولى لاستشهاد عضوتي مؤتمر ستار، زهر بركل وهبون ملا خليل، والأم أمينة ويسي، اللواتي استشهدن إثر قصف طائرة مُسيّرة في الـ 23 حزيران على إحدى المنازل في قرية حلنج.

وحضر المحاضرة عشرات النساء وعضوات مجلس مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

وألقت المحاضرة الإدارية في منسقية مؤتمر ستار بمقاطعة كوباني، هدلة حسن، أكدت خلاله أن المحتل التركي باستهدافه للمناضلات الثلاثة" زهرة وهبون، والأم أمينه" أراد استهداف مقاومة المرأة الحرة وكسر شوكة المقاومة التي جسدتها منذ ثورة روج آفا في 19 تموز مروراً بمقاومة كوباني عام 2015 التي قهرت أعتى تنظيم إرهابي" داعش".

واستعرضت هدلة مسيرتهن النضالية وسعيهن الدؤوب لتحرير المرأة وكسر النظرة النمطية التي رسختها جملة العادات والتقاليد المجتمعية البالية.

ونوهت "المحتل التركي وخلاياه أرادوا إيقاف نضال المرأة من خلال استهداف المناضلات الثلاثة واختفاء أثرهن باستهدافهن بصواريخه".

ومن المقرر أن تعقد منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني سلسلة محاضرات بهذا الصدد في كافة النواحي التابعة لكوباني خلال الايام المقبلة.

(كروب/س و)

ANHA