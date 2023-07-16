نساء كركي لكي خلال اجتماع: ثورة المرأة هي ضمانة الديمقراطية والحرية

بالتزامن مع الذكرى السنوية لثورة 19 تموز نظمت لجنة المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً في مكتب الحزب في ناحية كركي لكي، حضرته العشرات من عضوات مؤتمر ستار وعضوات المؤسسات المدنية والخدمية وعضوات اتحاد المرأة الشابة و مجلس ناحية كركي لكي و مجلس عوائل الشهداء وممثلات عن القوات العسكرية والأحزاب السياسية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضوة مجلس الناحية نسرين محمد التي باركت ذكرى ثورة 19 تموز، وأكدت أن المرأة في روج آفا منذ بداية الثورة اتخذت من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أساساً لتنظم صفوفها والتحرر من نير الذهنية الذكورية وحققت إنجازات عديدة في مختلف المجالات.

وأضافت نسرين: "علينا كنساء توحيد صفوفنا من أجل حماية المكتسبات التي حققناها بنضال ومقاومة الرياديات اللواتي ناضلن واستشهدن في سبيل الثورة، وسنكون لائقات بالميراث الذي خلفنه حتى تحقيق أهداف ثورتنا ثورة الحرية والديمقراطية".

وفي الختام عاهدت نسرين على مواصلة النضال لحماية مكتسبات ثورة المرأة وثورة الشعب وقالت: "سنواجه وسنفشل المساعي والمخططات التي تريد النيل من ثورتنا من خلال تطوير عملنا وتعزيز صفوفنا وتقوية نضالنا".

وانتهى الاجتماع بترديد شعارات تحيي مقاومة المرأة.

(ب ش/ك)