وأصدرت النساء الكرديات في منطقة ستافروبول الروسية بيانًا في سياق حملة "كفى للعزلة، الفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية".

وقال البيان: "لا يوجد أي أساس لقوانين العزلة المشددة وهذه غير مقبولة".

وذكر البيان أن النساء الكرديات لعبن دورًا رائدًا منذ بداية النضال من أجل الحرية وستواصل نضالها بلا توقف.

وتطرق البيان إلى هجمات الدولة التركية بحق الشعب الكردي، وأكد أن الشعب الكردي بقوته فقط يستطيع أن يقف بوجه هذه الهجمات، والانتصار عليها.

وصرحت النساء الكرديات في روسيا خلال البيان بأنهن يدعمن مبادرة "حان وقت الحرية" التي أطلقتها منظومة المجتمع الكردستاني وستواصل أنشطتها حتى إطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان.

(س و)