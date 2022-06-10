نساء إيزيديات: لن نسمح بتكرار مجزرة 2014

تستعين دولة الاحتلال التركي بقوى وأحزاب سياسية في تنفيذ مؤامراتها ضد الكرد بشكل خاص وشعب المنطقة بشكل عام، فقد بدأ الجيش العراقي في الـ 18 من شهر نيسان/ أبريل الماضي، ببناء جدار فاصل بين شنكال وروج آفا، ما أثار سخط أهالي المنطقتين.

يعد بناء الجدار ومحاولات حكومة الكاظمي بفرض سيطرتها على شنكال، جزءاً من بنود اتفاقية "هولير -بغداد" التي تم توقيعها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والكاظمي بإملاءات من الاحتلال التركي، في الـ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

الإيزيديون يتمتعون بإرادة أقوى الآن

مجدولين علي إيزيدية ومهجرة من مدينة عفرين المحتلة أثناء هجمات الاحتلال التركي عام 2018، أعربت عن تضامنها ومساندتها لأهالي شنكال ضد المؤامرة التي يراد من خلالها تفرقة إيزيدي شنكال وروج آفا عن بعضهم، وإتمام المؤامرة التي بدأت عام 2014 ".

في ذلك العام، هاجم مرتزقة داعش شنكال، على إثره هربت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي كانت تدّعي حماية شنكال وتركتها لقمة سائغة للمرتزقة، ما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل قوات الكريلا التي سرعان ما استجابت لنداءات الأهالي لحمايتهم وإنقاذهم من مجزرة محققة.

لفتت مجدولين إلى ما حققه الشعب الإيزيدي من مكتسبات بالقول: "الإيزيديون اليوم، يحملون إرادة أقوى من 2014، إذ شكلوا إداراتهم الذاتية وقواتهم العسكرية والأمنية"، مشيرة إلى أن المجتمع الإيزيدي بات يدرك خطورة المؤامرة التي تحاك ضده.

نقف جنباً إلى جنب

فيما أكدت سلوى درويش من إيزيديي مقاطعة الحسكة أن ما يتعرض له شنكال من مؤامرات واستهداف النساء الإيزيديات بشكل خاص، مشروع لإبادة الإيزيديين عبر كسر إرادتهم"، مؤكدة أن الإيزيديات في روج آفا يقفن جنباً إلى جنب مع أهالي شنكال.

ذكرت سلوى درويش، جرائم مرتزقة داعش بحق النساء الإيزيديات أثناء هجماتهم على شنكال عام 2014، قائلة: "في شخص المرأة حاولوا تخويف وترهيب المجتمع الإيزيدي، فقد قتلوا وشردوا ونهبوا وسبوا النساء الإيزيديات". منتقدة "لكن لم يحرك أحدٌ ساكناً، فقد تركوا أبناءنا وبناتنا بين أنياب مرتزقة داعش الملطخة بالدماء كالذئاب المسعورة"، متوجهة بالحديث إلى الدول المتآمرة على شنكال "عليها أن تدرك أن النساء الإيزيديات تعلمن من تجاربهن، ولسن كالسابق، فاليوم يقفن صفاً واحداً ضد أي مؤامرة تحاك ضد المجتمع الإيزيدي".

وجهان لعملة واحدة

أما جازية حوران من إيزيديات أوروبا، فقالت إن "حكومة الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني وجهان لعملة واحدة يتعاونان مع تركيا لإتمام ملف إبادة المجتمع الإيزيدي، بينما كان الأولى بهما تحرير النساء الإيزيديات ودعم شنكال وبناء ما هدمه داعش، لا الاتفاق مع العدو على إبادة المجتمع الإيزيدي".

وحثت جازية حوران، الحزب الديمقراطي الكردستاني على التراجع عن خط الخيانة وعدم التعاون مع العدو "أن ما تتعرض له شنكال اليوم هي أخطر مؤامرة تاريخية من خلال محاولة حصارها، وعلى الديمقراطي الكردستاني التراجع عن خط الخيانة وعدم التعاون مع الاحتلال التركي ضد الإيزيديين"

بينما دعت نجبير هيثم بشار من ناحية تربه سبيه إلى تكاتف المجتمع الايزيدي مع بعضه البعض، وبشكل خاص النساء، وقالت "نحن الإيزيديات في روج آفا نعلن دعمنا ومساندتنا لشعبنا الإيزيدي في شنكال، والوقوف يداً بيد ضد كافة المؤامرات التي تحاك ضدنا ولن نسمح بتكرار مجزرة 2014".

(ي م)

ANHA