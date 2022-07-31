نساء إقليم الجزيرة: سنواصل النضال ليل نهار حتى تحقيق النصر

وتجمع المئات من النساء في حي العنترية في مدينة قامشلو للمشاركة في التظاهرة الحاشدة المنددة بهجمات الاحتلال التركي واستهداف النساء القياديات.

وتوجهت المتظاهرات صوت مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو. ورفعت المشاركات لافتات كتب عليها "أوقفوا إرهاب الدولة التركية ضد النساء"، "نستنكر الهجمات الوحشية ضد المدنيين في زاخو". وسط ترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال.

وتجمع المتظاهرون في مزار الشهيد دليل صاروخان لتتحول التظاهرة إلى تجمع جماهيري بدأ بالوقوف دقيقة صمت.

ومن ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو شاها خليل كلمة قالت فيها إن هجمات الاحتلال التركي لن تنال من إرادة النساء. شاها خليل نوهت إلى تصاعد الهجمات ضد مناطق شمال وشرق سوريا بعد اجتماع طهران، وقالت بهذا الصدد: "إن نضال الأمهات، والشعوب الحرة، وإرادة مقاتلات وحدات حماية المرأة سوف توصل ثورة روج آفا إلى النصر. في الـ 22 من شهر تموز استهدف عدو الإنسانية المتمثل بالدولة التركية، قيادياتنا، مما أدى إلى استشهادهن. كما استهدفوا رفيقاتنا في قوى الأمن الداخلي في عين عيسى. لقد استشهدت العشرات من النساء الطليعيات، وما زالوا يواصلون هجماتهم الوحشية ضد الشعوب".

ونوهت شاها خليل إلى أنهن لن يسمحن للاحتلال بالنيل من ثورة المرأة بأي شكل من الأشكال، وأضافت: "الإرادة ونضال الشعب ووحدات حماية المرأة هي التي قضت على خطر مرتزقة داعش، من خلال تقديم تضحيات جسام. لقد تحرك الأعداء من كل الجوانب، يسعون من خلال استخدام العملاء للوصول إلى نتائج من هجماتهم. ونحن لن نسمح بذلك. هذه الهجمات تستهدف بشكل خاص ثورة المرأة. لن نثق أبداً بهذه الدول التي لا تعمل على إيقاف هجمات الاحتلال. لن نعتمد على أمريكا وروسيا. قوتنا هي إرادتنا، هي هذه الأمهات. بمقاومة هذه الأمهات، ومقاومة الشهداء جيان تولهدان، روج خابور وبارين بوطان وجميع شهداء الثورة، سوف ننتصر. استشهدت ثلاث رفيقات، إلا أن الآلاف من نساء روج آفا سوف يواصلن النضال ليل نهار حتى تحقيق النصر".

تلتها كلمة لجنة العلاقات في مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو ألقتها روكن أحمد، التي استنكرت هجمات الاحتلال التركي، وقالت: "نحن نشهد يومياً هجمات وعنف الدولة التركية ونشهد حالات استشهاد. هذه الأنظمة تسعى إلى ضمان وجودها من خلال إبادة النساء، لأنهم يخافون من قوة وتنظيم النساء، ويعتبرونها بمثابة تهديد يهدد سلطتهم. ولذلك وبهدف الدفاع عن سلطتهم فإنهم يلجؤون إلى كافة السبل اللاإنسانية في هجماتهم، ويسعون من خلال ممارساتهم إلى إيصال رسالة إلى جميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حريتهن، بهدف ثنيهن عن النضال من أجل الحرية. ونحن نقول إنهم لم يحققوا النجاح، ولن ينالوا من إرادة النساء".

وانتهى التجمع بالشعارات التي تحيي مقاومة وحدات حماية المرأة وقوات الأسايش.

ANHA