نساء إقليم الفرات يطالبن بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان

أدلى مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات ببيان، استنكر من خلاله العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك في إطار حملة "حان وقت الحرية" للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وقرأت الناطقة باسم مجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات، فلك يوسف، البيان باللغة الكردية أمام مبنى مجلس عدالة المرأة في مدينة كوباني بمشاركة العشرات من النساء العاملات في مؤسسات المرأة في الإقليم.

فيما قرأت الناطقة باسم مؤتمر ستار بناحية عين عيسى، خلود الجدوع، البيان في ناحية عين عيسى باللغة العربية بحضور العشرات من نساء الناحية ومهجرات من مقاطعة كري سبي أمام مبنى مركز مؤتمر ستار في عين عيسى.

وجاء البيانان بمضمون متشابه، إذ أشارا إلى أنه، منذ بداية المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، والدولة التركية تنتهك القوانين الدولية بحق الإنسانية جمعاء بشخص القائد أوجلان.

كما تمت الإشارة إلى العزلة المفروضة على القائد منذ 23عاماً في سجن جزيرة إمرالي والاستمرار باعتقاله حتى هذه اللحظة مع ارتكاب الانتهاكات بحقه وتجريده من حقوقه المشروعة.

ونوّهت النساء إلى أن القائد أوجلان هو رمز من رموز الإنسانية، وهو المدافع عن حرية الإنسان وشعوب المنطقة بفضل نضاله والتضحيات التي قدمها مع رفاق دربه.

وناشدن كافة الشعوب المناضلة والتواقة إلى الحرية لرفع وتيرة النضال ضد الدولة الفاشية التركية. كما ناشدن المرأة على وجه الخصوص للمطالبة بحرية القائد أوجلان الجسدية؛ لأن حريته تتمثل في حرية الشعوب المضطهدة.

وطالبن في الختام، المجتمع الدولي والمنظمات التي تُعنى بحقوق الإنسان بالتدخل والضغط على تركيا من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(كروب/ج)

ANHA