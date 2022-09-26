نساء إقليم عفرين ينددن بجريمة قتل جينا أميني

وتجمعت الآلاف من نساء إقليم عفرين على الطريق الواصل بين قرية تل قراح ومخيم سردم في مقاطعة الشهباء، للمشاركة في التظاهرة المنددة بمقتل الشابة جينا أميني.

وحملت المشاركات صور الشابة جينا أميني ولافتات كتب عليها " خصلة شعر جينا أشعلت ثورة روجهلات"،" صوت نساء الشرق ضد السلطوية سيصبح أساساً لثورة حماية المرأة"،" كفى لإبادة النساء، القرن الواحد والعشرون انطلاقة لحرية المرأة".

وانطلقت التظاهرة بترديد شعارات تحيي مقاومة المرأة و الاحتجاجات العشبية في روجهلات(شرق كردستان) وهتافات تستنكر الجرائم التي ترتكب بحق المرأة في عموم العالم، وتوجهت النساء صوب مخيم سردم التابع لناحية الأحداث.

وبعد وصول التظاهرة إلى ساحة المخيم، وقفت المتظاهرات دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو كلمة قالت فيها: " ماتزال الدول الفاشية تسعى إلى إبادة الشعوب عبر استهدافهم بشكل مباشر للنساء، وما فعلته السلطات الإيرانية بحق جينا أميني هو استمرار لسياسة الإبادة التي تستهدف المرأة منذ عقود".

واستنكرت شيراز حمو صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية وبالتحديد الحركات التي تسعى إلى تحرير المرأة، ودعتهم لأداء واجبهم تجاه هذه الجريمة ومحاسبة السلطات الإيرانية.

وأكدت شيراز حمو في ختام حديثها على دعم أهالي إقليم عفرين بنسائها ورجالها للاحتجاجات التي انطلقت في عموم مناطق كردستان وتحديداً في روجهلات (شرق كردستان).

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة وهتافات تدعم الاحتجاجات.

(ك)

ANHA