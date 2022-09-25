نساء حي زورآفا ينددن بجريمة مقتل جينا أميني

ونظم مؤتمر ستار تجمعاً في حي زورآفا في العاصمة السورية دمشق للتنديد بجريمة مقتل الشابة الكردية جينا أميني في إيران.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره مؤتمر ستار بهذا الصدد من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار نوروز خليل.

البيان استنكر الجريمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية بحق الشابة الكردية جينا أميني.

كما ناشد البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل لإنهاء الانتهاكات بحق الشعوب وبحق المرأة بشكل خاص في إيران والشرق الأوسط عموماً".

وبعد قراءة البيان بادرت عدد من النساء إلى إحراق أغطية الرأس احتجاجاً على الجريمة بحق الشابة جينا أميني.

وانتهى التجمع بترديد شعار "المرأة، الحرية، الحياة".