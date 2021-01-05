نساء حلب: ليلى كوفن رمز كل امرأة

في مساء الـ 21 من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، اعتقلت السلطات التركية البرلمانية ليلى كوفن، بعد إصدار حكم غيابي بحقها في صباح اليوم ذاته، قضى بسجنها 22 عامًا و3 أشهر.

ونددت المواطنة حياة هورو، في مستهل حديثها لوكالتنا، بالحكم الذي أصدرته السلطات التركية بحق البرلمانية ليلى كوفن، وأكدت أنه "يهدف إلى كسر إرادة المرأة التي تناضل للعيش بحرية"، وأضافت حياة "في فترة اعتقالها السابقة، بدأت المناضلة ليلى كوفن الإضراب عن الطعام، في السجن، ردًّا على سياسات الدولة التركية، ولإنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان، إلا أن الدولة التركية أرادت من خلال اعتقالها كسر إرادة النساء اللواتي شاركن في فعاليات الإضراب دعمًا لنضالها".

وشددت حياة هورو على ضرورة "رفع النساء من وتيرة نضالهن حتى رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان".

إصرارنا استمددناه من فكر القائد أوجلان

ومن جانبها، حيّت المواطنة عائشة حسن، مقاومة ليلى كوفن، وقالت "نحن نساء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية نساند مقاومة النساء اللواتي يناضلن لرفع العزلة القائد عبد الله أوجلان".

وأوضحت "مهما كانت القوة العسكرية للدولة التركية فتاكة، فإننا بإرادتنا وإصرارنا الذي استمددناه من فكر وفلسفة القائد أوجلان، ومن مقاومة المناضلين، سنعمل على تحقيق مطالبهم".

'ليلى كوفن رمز كل امرأة كردية'

وبدورها عرّجت المواطنة سهام بلال إلى انتهاكات الدولة التركية بحق النساء، "وخاصة المناضلات" وأشارت إلى الاعتقالات التعسفية التي تطال النساء، مؤكدةً أنه "سعي إلى الوقوف أمام كفاحهن".

وقالت سهام بلال: "ليلى كوفن هي رمز كل امرأة كردية، فقد كانت تناضل وتكافح لرفع العزلة عن القائد أوجلان، كون حرية المجتمع مرتبطة بحرية القائد"، وأضافت: "يجب علينا أن نصعّد من وتيرة نضالنا وكفاحنا حتى رفع العزلة عن القائد أوجلان، وكافة المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا بشكل غير شرعي وحقوقي، فالدولة التركية اعتقلت البرلمانية ليلى كوفن وأصدرت حكمها بالسجن لمدة 22 عامًا، دون أن تحضر ليلى كوفن محاكمتها".

وعبّرت سهام بلال عن رفضها "لممارسات واعتداءات حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم أردوغان، ضد الناشطات والسياسيات اللواتي يناضلن ضد الظلم والعبودية"، واعتبرت هذه الاعتداءات "منافيةً لحقوق المرأة".

'دعوة للحد من الانتهاكات'

أما المواطنة نبيهة موسكو، فبيّنت أن الدولة التركية تعمل على "إسكات صوت المرأة المناضلة والمنظمة، في كافة أجزاء كردستان"، موضحة أن عمليات الخطف والاعتقال نابعة من "مخاوفه من كفاح المرأة".

وناشدت نبيهة منظمات حقوق الإنسان للقيام بواجباتها تجاه ما ترتكبه الدولة التركية من انتهاكات بحق النساء في باكور كردستان وروج آفا، وخاصة السياسيات، ووضع حد لها.

وكانت البرلمانية ليلى كوفن، قد بدأت في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، إضرابها عن الطعام، من سجن آمد، بغية رفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي.

واستمر إضراب ليلى كوفن على مدار مئتي يوم، انضم إليها المئات من المعتقلين في السجون التركية، وكذلك نشطاء كرد في مختلف بقاع العالم منها (مدينة ستراسبورغ، ويلز، تورنتو، تورينبرغ، فيينا، جنيف، كاسل، لندن، آمد، اسطنبول، إزمير، هولير، السليمانية، مخيم مخمور).

(س ر)

ANHA