نساء حلب: النضال سلاحنا لتحقيق حرية قائدنا

ضمن ردود الفعل المستنكرة والرافضة لاستمرار العزلة على القائد عبد الله أوجلان وامتناع الدولة التركية عن الكشف عن وضعه الصحي، عبرت نساء مدينة حلب عن سخطهن على تلك الممارسات مؤكدات استعدادهن لبذل الغالي والنفيس لصون سلامة قائدهن.

"رد الجميل للقائد المناصر لقضية المرأة"

الإدارية في مؤتمر ستار آمنة خضرو قالت بأنهن كنساء مدينة حلب مستعدات لتصعيد النضال لكي تسمع الضمائر الحية والمنظمات الدولية والإنسانية نداءهن لرفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان.

وتابعت آمنة " إن مسألة إتمام حل قضية المرأة في المنطقة هو رهن حرية القائد الذي منح المرأة حقوقها لتمثل نفسها في كافة الساحات، وهنا يكمن دورنا كنساء في منطقة الشرق الأوسط لرد الجميل للقائد الأممي عبد الله أوجلان وتحقيق حريته".

"سنناضل حتى تحقيق حرية القائد"

بدورها أكدت المواطنة أمل هورو بأنه في حال تمنع الدولة التركية عن الكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان فإنهم سيلجؤون إلى تصعيد النضال والاستمرار في الفعاليات السلمية والنزول إلى الساحات دون كلل أو ملل.

وتابعت أمل حديثها بالقول" اليوم عندما نرى القائد، الذي قضى عمره لنصرة قضيته وتحقيق السلام بين الشعوب عبر فكره، سجيناً لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وسنناضل ونستمر في النضال حتى تحقيق حريته".

وأشارت أمل إلى :"أن عدداً من المنظمات الدولية التي تدعي الإنسانية متواطئة مع دولة الاحتلال التركي في عدم تحمل مسؤوليتها أمام شعوب المنطقة للكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان، ونوهت بأن الدولة التركية المتمنعة عن رفع العزلة تتحمل مسؤولية كل ما سيحدث في حال أصيب القائد أوجلان بمكروه".

أما المواطنة زليخة شيخ قنبر فأبدت استنكارها لممارسات الدولة التركية المحتلة باستمرار فرض العزلة، ودعت كافة النساء إلى "العمل جنباً إلى جنب للضغط على من يعملون على قطع الأواصر الفكرية بين الشعب وقائده".

وأنهت زليخة حديثها بالقول: " نحن مصرون على الكشف عن وضع القائد الصحي ولن يهدأ لنا بال إلى أن نرى أو نسمع برسالة من القائد أوجلان لا بل بحريته وإطلاق سراحه من سجن إيمرالي".

(م م)

ANHA