نساء حلب يطالبن برفع العزلة عن القائد أوجلان

تستمر دولة الاحتلال التركي بفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان، منتهكة بذلك قوانينها والقوانين الدولية.

وفي هذا الصدد، طالبت نساء في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بضرورة رفع العزلة عن القائد أوجلان، وأكدن على مواصلة النضال لتحقيق حريته الجسدية.

المواطنة، فاطمة شيخو، شجبت العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وقالت "يعادينا الاحتلال التركي ويحاربنا عبر التاريخ، وبأساليب شتى من خلال المجازر التي يرتكبها، والعزلة التي يفرضها على القائد، سعياً منه إلى القضاء على فكر القائد وفلسفته".

أكدت فاطمة على الاستمرار في "المقاومة حتى تحقيق حرية القائد الجسدية".

ونددت بصمت منظمات حقوق الإنسان حيال ما يرتكبه الاحتلال التركي من جرائم بحق القائد، مشددة على ضرورة رفع العزلة عنه.

بدورها، قالت خديجة مراد: "الدولة التركية لا تسمح للمحامين وذوي القائد برؤيته، وتحرمه من جميع حقوقه المشروعة".

وطالبت خديجة منظمات حقوق الإنسان "بالضغط على الدولة التركية؛ للسماح لهم بلقاء القائد".

أما، المواطنة، عزيمة قاسم فرفضت العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وأدانت صمت المنظمات الحقوقية حيال الجرائم التي ترتكب بحق القائد أوجلان.

وتابعت: "هدف الدولة التركية هو فصل القائد عن شعبه من خلال العزلة التي تفرضها عليه، لكنها لا تدرك أن هذا الهدف لن يتحقق؛ لأن فكره وفلسفته قد ترسخت في عقولنا ونعمل على تطبيقها في واقعنا، وسنورثه لأحفادنا ولن نستسلم حتى نحظى بحريته الجسدية".

يشار إلى أن السلطات التركية تفرض عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل في سجن إمرالي سيء الصيت، ومنذ أكثر من 21 شهراً، لم ترد عنه أي معلومات.

وبحسب مكتب العصر الحقوقي، فإن القائد أوجلان لم يخرج إلى الاجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، أثناء زيارتها لإمرالي في أيلول 2022.

(ل م)

ANHA