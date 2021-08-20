نساء ديرالزور يطالبن بمحاسبة الاحتلال التركي على جرائمه

بتنظيم من قبل تجمع نساء زنوبيا في دير الزور وريفها، خرج اليوم المئات من الأهالي القاطنين في مخيم أبو خشب بريف ديرالزور في مظاهرة رفضا واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على شنكال وشمال شرق سوريا.

وخلال المظاهرة ردد المشاركون الشعارات التي تصف أردوغان "بالقاتل" وتنادي بسوريا ديمقراطية تعددية، والتي تمجد الشهداء.

بعد أن جابت المظاهرة المخيم توقفت في ساحتها وتحولت لوقفة احتجاجية، وهناك ألقي بيان من قبل الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور شهرزاد جاسم، وقالت:

وأدان البيان اعتداءات الدولة التركية المحتلة على المدنيين والمراكز الصحية في شنكال وقال: "الدولة التركية بمرتزقتها وجواسيسها وخونتها تكرر مرة أخرى مذابحها الوحشية في شمال شرق سوريا باغتصاب النساء وقتل الأطفال. ويحتلون أراضينا ويجندون شباب المنطقة كمرتزقة ويرسلونهم إلى الخارج. وفي عفرين المحتلة تتعرض النساء للخطف والتعذيب والاغتصاب بشكل يومي وهذه الأعمال اللاإنسانية هي جرائم حرب".

وقال البيان إن الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية تنتهك كافة القوانين الدولية، ودعا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل ووقف جرائم الدولة التركية المحتلة وطردها من الأراضي السورية المحتلة ، وكذلك محاسبة الدولة التركية على جرائمها.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بجرائم دولة الاحتلال التركي، وتحيي أخوة الشعب.

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ANHA