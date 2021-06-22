نساء دير الزور: لرفضهم حل أزمات الشرق الأوسط يشددون العزلة على القائد أوجلان

منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان قبل 22 عامًا في سجن جزيرة إمرالي، لم يتصل عبر الهاتف بعائلته إلا مرتين، الأولى كانت في الـ 27 من نيسان عام 2020 ودام الاتصال 20 دقيقة فقط، والثانية كانت في الـ 25 من آذار العام الجاري، ودام نحو 5 دقائق فقط، ثم انقطع الاتصال.

قبل يومين، تقدّمت عائلة ومحامو القائد عبد الله أوجلان، مرة أخرى، بطلب إلى النيابة العامة في بورصة التركية للقاء بالقائد، لكن النيابة لم ترد على الطلبات.

تنتهج السلطات التركية بهذه الممارسات حقوق المعتقلين السياسيين من خلال منع محاميهم وذويهم الالتقاء بهم.

بهذا الصدد، تحدثت لوكالتنا زهرة الملحم الرئيسة المشتركة لمجلس المنطقة الشرقية بدير الزور وقالت إن استمرار العزلة على القائد عبد الله أوجلان لأن لديه القدرة على حل أزمات الشرق الأوسط ومنها القضية الكردية التي لا تريدها الأنظمة المركزية حلها.

وأشارت زهرة إلى أن العزلة على القائد مؤامرة تديرها القوى العالمية وفي مقدمتها الدولة التركية، مُضيفة "أنهم يرفضون حل الأزمة لأنهم يخشون من انتشار فكر وتحليلات القائد بين شعوب المنطقة".

وواصلت حديثها بالقول "على الرغم من تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان ومنع ذويه وأهله ومحاميه من زيارته إلا أن هناك تواصل فكري بينه وبين الشعب، لأن أفكاره هي من صميم الشعب وتصب في المصالح المشتركة لجميع المكونات".

وأضافت: ترى دولة الاحتلال التركية أن تشديد عزلة القائد سيقيد فلسفته ويمنع أفكاره من الوصول إلى الشعب. كما أن حملة الإضراب التي قام بها المعتقلون السياسيون من أجل حرية القائد زادت السلطات التركية خوفًا.

في ختام حديثها، ندّدت زهرة الملحم بالصمت الدولي حيال اعتقال القائد عبد الله أوجلان وطالبت بإجراء محاكمة دولية والتدخل لإيجاد الحلول ورفع العزلة عن المعتقلين السياسيين.

'تركيا تنتهج حقوق المعتقلين'

بدورها قالت أمية المحمد عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس المنطقة الشرقية بدير الزور: "السياسة التركية المُمنهجة التي تمارسها بحق السياسيين واعتقالهم، هي لأنهم يحملون فكر القائد عبدالله أوجلان نتيجة تخوفهم وقلقهم من إقامة مشروع ديمقراطي في المنطقة".

وأدانت أمية في سياق كلامها صمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لعدم تدخلها وإيجاد حل سريع بحق المعتقلين السياسيين، وأشارت إلى أن عليهم التحرك الفوري لرفع العزلة والسماح للمحامين وذويهم اللقاء به.

(ف ع/س و)

ANHA