نساء دير الزور: انتهاكات الاحتلال التركي ضد النساء مخطط إبادة

منذ بداية الأزمة السورية تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا لانتهاكات من قبل دولة الاحتلال التركي باتّباع سياسات ممنهجة تهدف لكسر إرادة الشعوب، ومؤخرًا عمدت إلى حبس مياه نهر الفرات.

لم تتوقف سياسة الاحتلال هنا فحسب، بل تستهدف بشكل ممنهج وعلني النساء خاصة في مناطق احتلالها، والمناضلات والسياسيات لكسر قوتها وعزيمتها بعد تحقيقها الإنجازات على جميع الأصعدة أمثال (هفرين خلف، زهرة بركل، هبون ملا خليل والمناضلتان هند وسعدة).

الدولة التركية لم تحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين خلال الحروب، وهي أحد أطراف اتفاقية جنيف التي صيغت عام 1949 على إثر الانتهاكات التي شهدتها الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945).

بهذا الخصوص تحدثت لوكالتنا عدد من نساء وإداريات لجان المرأة في ريف الشرقي لدير الزور.

مريم العوض إدارية الصحة في دير الزور قالت إن المرأة كانت ولا تزال تتعرض لانتهاكات العنف خاصة خلال الحروب، ولاسيما بتدخل الدولة التركية التي بنت تاريخها على المجازر.

وأكملت: بعد احتلال الجيش التركي لمناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي تعرضت المرأة على أيدي مرتزقتها لانتهاكات وممارسات لاإنسانية من خطف واغتصاب وقتل وسجن في السعي لكسر شخصيتها وإبقائها ضعيفة، وهذه التجاوزات باتت واضحة وسط صمت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وأدانت مريم العوض الاعتداءات على النساء وأشارت إلى أن تلك الممارسات تعدّ مخطط إبادة واضحة بحق النساء.

في النهاية، ناشدت مريم العوض المنظمات الحقوقية والنسائية التدخل لوقف تركيا اعتدائها بحق النساء ومحاكمة مرتكبي العنف ضد المرأة وفقاً للمبادئ القانونية.

أما ختام حدو عضوة لجنة المرأة في مجلس الشعب بمدينة هجين فقالت إن المرأة بَنَت نفسها ونضالها على فكر القائد عبدالله أوجلان لذلك تسعى تركيا في مخططاتها لكسر إرادتها.

وتابعت: لاحظنا الانتهاكات التركية على أرض الواقع في مناطق شمال وشرق سوريا، مارست كافة أشكال العنف ضد النساء، ولا تزال مستمرة باعتداءاتها من سجن وضرب وقتل واغتصاب في مناطق احتلالها وبحق نساء المناضلات.

حبس المياه مُمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية

الرئيسة المشتركة لمجلس المنطقة الشرقية لدير الزور زهرة الملحم ندّدت بالانتهاكات التركية وحبسها لمياه نهر الفرات وقالت: "نحن اليوم نقف ونحتج ضد هذه الممارسات ونناشد المنظمات الإنسانية الوقوف ضدها".

بدورها أوضحت مريم الحميد أن تركيا تستخدم الحرب الخاصة ضد أبناء المنطقة بحسبها للمياه التي من المُمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية، وينوي منها أيضاً ضرب المشروع الديمقراطي.

مريم الحميد ناشدت في ختام الحديث المنظمات الحقوقية بالضغط على الحكومة التركية وسياستها بالتوقف عن هذه الاعتداءات غير الأخلاقية ضد شعوب شمال وشرق سوريا.

(ف ع/ س و)

ANHA