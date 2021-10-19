نساء دير الزور للقائد أوجلان: أبعدتك المؤامرة عنا جسداً لكنك بيننا روحاً وستبقى

يثير مبدأ الأمة الديمقراطية، الذي غدا نهجاً يسير عليه مكونات شمال وشرق سوريا، مخاوف الحكام والمتشبثين بالسلطة، إذ يرون هذا المشروع تهديداً لعرشهم السلطوي، فالمؤامرة الدولية المستمرة منذ عقدين ونيف بحق القائد عبدالله أوجلان، تؤكد صحة أطروحاته بشأن النظام الرأسمالي.

فاحتجاز القائد أوجلان في جزيرة (إمرالي)، وسط البحر وفي ظروف صحية مزرية، وبين أربعة جدران، وسط فرض عزلة مشددة ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، أمرٌ منافٍ لكل الأعراف الدولية، وذلك وفق قوانين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

يوم 15 شباط "أسود مشؤوم"

تؤكد الإدارية في لجنة المرأة في المنطقة الغربية في ريف دير الزور، عتاب جدعان، أن المشروع الديمقراطي الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، حمل معه صدىً واسعاً، وتضيف "ويهدف لضم وتوحيد كافة المكونات في المنطقة تحت مظلة واحدة، دون تفرقة أو تمييز أو تحيّز".

وعدّت تاريخ استهداف القائد عبد الله أوجلان في الـ 15 شباط 1999 "يوماً أسود في تاريخ الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية"، مبينة أن استهدافه يأتي في إطار حجب حرية الشعوب المستمدة من فكر وفلسفة القائد أوجلان".

كما أعربت عتاب جدعان عن خيبتها من الصمت المخزي للمجتمع الدولي حيال تجاوزات تركيا بحق القائد أوجلان، وناشدت في الوقت ذاته، الشعوب المنتفضة على سياسات الرأسمالية والتي تنادي بتحقيق العدالة والمساواة، بتكثيف فعالياتهم حتى كسر العزلة عن القائد وتحقيق الحرية الجسدية له.

يقول القائد عبد الله أوجلان عن الأمة الديمقراطية، هي نموذج الأمة الذي يعاني بأقل الدرجات من هذه الأمراض، فهذا النموذج لا يقدس إدارته، لأن الإدارة فيه ظاهرة شفافة مسخّرة لخدمة الحياة اليومية.

ويضيف القائد أوجلان في مرافعته "سوسيولوجيا الحرية" عن الأمة الديمقراطية "الجميع فيه مؤهل لأن يكون موظفاً إدارياً، في حال تلبيته المتطلبات والمقتضيات؛ أي أن الإدارة فيه قيمة لكنها ليست مقدسة. ومفهوم الهوية الوطنية فيه منفتح الأطراف.. إذ بمقدور الأمة الديمقراطية وأمة القانون أن تعيشا سوية".

رمز الأمة الديمقراطية

وفي السياق ذاته، شجبت الرئيسة المشتركة للجنة الصحة في دير الزور، مريم العوض، العزلة المفروضة على القائد أوجلان، مشيرة إلى أن العزلة المشددة والمفروضة على القائد تزيد من الظروف تعقيداً وتوتراً، وذلك في ظل ما تشهده مناطق شمال وشرق سوريا من هجمات متكررة للاحتلال التركي.

وتفرض الفاشية التركية منذ اعتقال القائد عبد الله أوجلان سياسة قذرة، حيث تمنع محاميه وذويه من اللقاء به؛ فقد جرى آخر لقاء مع القائد في السابع من آب / أغسطس 2019، بينما كان آخر تواصل للقائد أوجلان مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار/ مارس 2020، بعد مكالمته الهاتفية مع شقيقه محمد أوجلان والتي استغرقت 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

وعبرت الرئيسة المشتركة للجنة الصحة في دير الزور، عن امتنانها للقائد عبد الله أوجلان، الذي ساهم في نشر فكر الأمة الديمقراطية وتعزيز دور المرأة في المجتمع، مختتمة: "أبعدتك تركيا عنا جسداً، لكنك بيننا روحاً وستبقى رمز الأمة الديمقراطية".

(ي م)

ANHA