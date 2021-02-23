نساء دير الزور ... نضالنا مستمر بروح الشهيدة هند وسعدة

الفعاليات ذكرها البيان الذي ألقي باسم نساء دير الزور أمام قلعة حلبية وزلبية في الريف الغربي، من قبل الإدارية في لجنة التربية بدير الزور فاطمة المحمد، بحضور عدد من نساء المنطقة.

وستكون الحملة تحت شعار "بروح الشهيدات هند وسعدة سنتابع مسيرة الثامن من آذار "حيث ستتضمن الحملة عدة فعاليات، أهمها عقد محاضرات وندوات للتعريف باليوم العالمي للمرأة، ونضال المرأة عبير التاريخ وما تعرضت له من ظلم واضطهاد في ظل الحكومات الاستبدادية والعقلية الذكورية وما وصلت إليه بعد تحررها، وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية.

أيضًا ستتضمن الحملة تنظيم فعاليات تراثية لنساء المنطقة للتعريف بالعادات والتقاليد وتزيين الشوارع والطرقات باللافتات وصور الشهيدات وتنظيم مسيرات.

وجاء في البيان أيضًا "هند وسعدة ستكونان مشعل النور الدائم ومصدر قوة وإلهام لجميع النساء، فقد عانت المرأة من شتى أنواع العنف وتعرضت لهجمات من المجتمع والسلطة والدولة الذين عمدوا إلى تهميشها في مجالات عديدة"

وأكمل البيان "إننا اليوم نعيش ثورة حقيقية، هي ثورة المرأة، وكان مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية الكفيلين والداعمين لاسترداد حقوق المرأة وحريتها، وفلسفة الأمة الديمقراطية تعتمد على المرأة وتبجلها بشكل واضح وملموس".

وشدد البيان "إن ما تتعرض له النساء من اغتيالات وتعنيف ليس إلا جسور نور وحرية وكرامة تبنى لنا، للوصول إلى المستقبل المشرق، بروح هناء الصقر قد بدأنا، بروح هفرين خلف قد قاومنا، بروح هند وسعدة سنستمر ".

(م)

ANHA