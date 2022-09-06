تستمر المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول لليوم الـ 13 على التوالي، وتم الانتهاء من تفتيش القسمين الخامس والسادس فيما تتواصل أعمال التفتيش في القسم الثامن.

وأفاد مراسلونا الذين يتابعون الحملة عن كثب بعثور قوى الأمن الداخلي على مخازن أسلحة وحقائب عسكرية وأموال ومعدات، إضافة إلى أقراص صلبة وهواتف وذخيرة ودفاتر خاصة بالتدريب تعود جميعها لمرتزقة داعش. كما تم توقيف أصحاب الخيم التي عثر فيها على هذه المواد.

كما ذكر مراسلونا أن قوى الأمن أوقفت امرأة داعشية كانت تعمل على تلقين الأطفال أفكار داعش المتطرفة. كما عثر في هاتفها على مقاطع تتعلق بتلقين الأطفال أفكار داعش في مخيم الهول. وأثناء توقيفها قام طلفها الذي يبلغ من العمر 5 أعوام بالتلويح بإشارة "الذئاب الرمادية" لقوى الأمن الداخلي والذي يرمز إلى فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. حيث سبق وأن تم الكشف عن علاقة المخابرات التركية مع مرتزقة داعش وخاصة في مجال التدريب.

الذئاب الرمادية منظمة تركية يمينية متطرفة تشكلت في أواخر عام 1960م، وتُعتبر الذراع المسلح غير الرسمي لحزب الحركة القومية، وتورطت في الكثير من الجرائم ضد الكرد، وتسببت بتوترات بين دولة الاحتلال التركي وبلدان أوروبية.

وكانت قوى الأمن الداخلي عثرت صباح اليوم على أقنعة ولباس عسكري وكتب ودفاتر تستخدم لتلقين إيديولوجية داعش المتطرفة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الهاتف الخليوية.

وفيما تستمر الحملة، من المقرر أن تدلي قوى الأمن الداخلي بتصريح حول مجريات الحملة خلال الساعات القادمة.

(م ك/ك)

ANHA