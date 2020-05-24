ويعدّ مخيم الهول الأكبر والأخطر من نوعه بين المخيمات الواقعة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, إذ يضم المخيم حالياً أكثر من 66 ألف شخص بين نازحين ولاجئين, من بينهم أكثر من 40 ألف فرد من عائلات مرتزقة داعش "سوريين, عراقيين, أجانب".

نساء مرتزقة داعش المتواجدات في مخيم الهول، تكررن بين الحينة والأخرى حالة الفوضى في المخيم من خلال، التجمعات وحالات القتل المتكررة والتي يكون اللاجئون العراقيون في الغالب ضحيتها.

وبحسب معلومات ومقاطع فيديو حصلت عليها وكالتنا فأن نساء مرتزقة داعش السوريات والعراقيات المتواجدات في القطاع السابع من المخيم رفعوا اليوم علم مرتزقة داعش ونظموا ما يشبه التظاهرة .

وخلال ذلك اعادت النساء ترديد الشعار الخاص بداعش "دولة الإسلام باقية "ما يثبت التزامهن بفكر وإيديولوجية داعش المتطرفة رغم تلقيه الهزيمة على يد قوات سوريا الديمقراطية في أخر معاقلهم في بلدة الباغوز بدير الزور .

(سـ)

ANHA