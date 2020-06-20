نساء عين عيسى: لن نتخلى عن أرضنا طالما بقي واحد منا على قيد الحياة

أعربت عدد من نساء ناحية عين عيسى عن رفضهن وسخطهن إزاء جرائم الاحتلال التركي والتحشيدات العسكرية المتزايدة، وقالت النساء إن "الأرض التي رويت بدماء الشهداء، سيكون الواجب الرئيسي تجاهها هو حمايتها والدفاع عنها".

سميرة أدهم ولو، وهي زوجة شهيد، قالت بهذا الصدد: "هذه الأرض رويت بدماء الشهداء، سنبقى ملتزمين بدماء وذكرى الشهداء حتى النهاية. نحن لا نقبل الاحتلال على أراضينا. جميع الدول ترى بأم عينها الظلم والوحشية التي يرتكبها الاحتلال التركي في مناطقنا، ولكنهم يلتزمون الصمت. بعد أن روينا هذه الأرض بدماء الشهداء، فإننا لن نخرج منها. ونحن نرفض هذه الجرائم التي ترتكب بحقنا، ليعلم المحتلون أنه مهما حصل، وحتى إذا بقي واحد على قيد الحياة منا فإننا لن نتخلى أرضنا".

’مهما صعدوا من هجماتهم، فإننا سنصعد من المقاومة‘

بس قادو وهي والدة اثنين من الشهداء الذين استشهدوا في ثورة شمال وشرق سوريا، قالت إنهن على استعداد لحمل السلاح والتصدي للاحتلال التركي، وأضافت: "الدولة التركية تفعل كل ما بوسعها بهدف القضاء على الشعب الكردي. احتلت أرضنا، واعتدوا على النساء، وأحرقوا محاصيلنا الزراعية. فعلت كل ما هو بعيد عن الأخلاق الإنسانية. نحن لا نقبل الظلم، ولن نستسلم للاحتلال. يريدوننا أن نستسلم لهم. لكن هذه أرضنا وديارنا، وهم الآن يحشدون القوات إلى أراضينا. ومهما صعدوا من هجماتنا، فإننا بالمقابل سوف نصعد من مقاومتنا ونتصدى لهم".

’إذا كان لا بد من الموت فليكن على أرضنا‘

إيسلم قواص وهي والدة شهيد، قالت دماء أبنائها أريقت على هذه الأرض، لذلك فإن الدفاع عن هذه الأرض وحمايتها هي واجبنا الأول، وقالت أيضاً: "الدولة التركية تسعى الآن إلى احتلال هذه المنطقة أيضاً، بهدف مواصلة النهب والسلب. نحن نطالب بخروج الدولة التركية من أراضينا، سوف نقاوم ونتصدى لهجمات الاحتلال طالما بقيت قطرة دم في عروقنا. دماء الآلاف من الشهداء أريقت على هذه الأرض. إذا كان لا بد من الموقت، فالأفضل أن نموت على أرضنا. سوف نواصل المقاومة حتى النهاية ولن نسمح للمحتلين باحتلال أراضينا."

(ك)

ANHA