نساء أشعة الشمس تنفذ عملية ضد قوات الشرطة في الدولة التركية المحتلة

أصدرت مبادرة "نساء أشعة الشمس" اليوم الخميس، بياناً كتابياً كشفت فيه تفاصيل العمليات التي تمّ تنفيذها من قبلهم في الثامن والتاسع من تشرين الثاني الجاري. جاء في نصّه:

في الثامن من تشرين الثاني الجاري نفّذت وحداتنا عملية استهدفت فيه سيارات ومعامل فاشيّ نظام حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في حي رئيسٍ في ناحية إينغول في بورصا. وأسفرت هذه العملية عن إحراق وحداتنا ل ٨ سيارات فارهة و٣ معامل.

وفي اليوم ذاته، شنّت وحداتنا هجوماً بالقنابل وعبر محورين على سيارة للشرطة التركية كانت تقوم بدورية ليليّة في ناحية تارسوس التابعة لميرسين. ما أدّى إلى مغادرة رجال الشرطة الحي مذعورين.

كما أحرقت وحداتنا في التاسع من الشهر ذاته مستودعاً لرجل أعمال فاشي قريب من نظام حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى ٣ سيارات فارهة تابعة للمستودع".

وكشفت المبادرة أن هذه العمليات تُنفّذ ردّاً على انتهاك حقوق الإنسان، التعذيب والنفي في السجون.

(ر)