نساء عربيات: سنقف في وجه كافة هجمات الاحتلال

تتصاعد ردود الفعل النسائية حيال الهجمات التركية على المنطقة، آخرها استهداف سيارة الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش، وعضو المجلس، فرات توما، والذي أسفر عن استشهادهم، بالإضافة إلى إصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون، في 20 حزيران المنصرم.





أكدت نائبة الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، هدى الخالدي، إصرار المرأة في شمال وشرق سوريا على متابعة مسيرة النضال على الرغم من كافة الهجمات والحرب الخاصة التي تطالها وشعبها.

وأدانت "نحن نساء ريف دير الزور، ندين ونستنكر الجرائم التي ترتكب بحق المرأة". وأعربت عن رفضها الشديد لكافة جرائم القتل التي تلاحق النساء في عموم كردستان والعالم.

من جهتها، أدانت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بدير الزور، سها السعيد، "ما ترتكبه السلطات التركية من اغتيالات وجرائم قتل واختطاف واغتصاب بحق النساء، ورموز وأعمدة ثورة 19 تموز"، مشيرة إلى أن كل هذه الجرائم والانتهاكات ليست سوى سعي لكسر إرادة المرأة وضرب مشروع الإدارة الذاتية.

وشددت أن تركيا تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، باستهدافها المستمر لشمال وشرق سوريا وشعبها. مؤكدة "سنقف في وجه كافة الهجمات التي تطال المنطقة وشعبنا".

(ي م)

ANHA