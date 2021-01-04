نساء عربيات يدعين نساء العالم إلى الوقوف في وجه فاشية الدولة التركية

تواصل الدولة التركية ومرتزقتها جرائمها بحقّ المناطق المحتلّة من شمال سوريا، وأشار تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز، قبل أيام إلى إقدام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على بيع نساء عفرين، إلى دولة قطر حليفة تركيا في دعم المجموعات المرتزقة، وإلى أماكن أخرى.

وفي العام الفائت، أشارت مصادر لوكالتنا إلى أنّ النساء في عفرين يُبعنَ في أسواق منطقة إعزاز المجاورة لمقاطعة عفرين المحتلّة. وسبق لمرتزقة داعش بيع النساء الإيزيديات في أسواق الرقة والموصل اللتين كانتا خاضعتين لاحتلال داعش عام 2014.

وتستهدف دولة الاحتلال التركي النساء بشكل ممنهج، إذ يتعرّضن للاغتصاب في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، كما حصل قبل نحو أسبوعين في باكور، حيث تعرّضت طفلة في الـ 15 من عمرها للاغتصاب من قبل 27 فردًا مرتبطين بالدولة التركية.

وعلى الصّعيد السياسي، تسلب الدولة التركية حقوق النساء، واعتقال المناضلة ليلى كوفن، قبل نحو أسبوع خير دليل يضاف إلى سجلّ تركيا الأسود، فيما يتعلّق بحرية التّعبير والممارسة السياسية والتّعاطي التركي مع قضايا تحرّر المرأة.

وتثير الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية ومرتزقتها باستمرار بحقّ النساء، سخطاً في صفوف المجتمع وبالأخص النساء.

وفي هذا السياق، ندّدت النساء في ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو بالجرائم التركية بحقّ النساء.

وقالت ناهية الحسين قالت "نحن صامدات وسنصعّد نضالنا لنحرّر جميع النساء المظلومات وسندعمهنّ".

واعتبرت أميرة الياس، أنّ هدف الاحتلال التركي من الجرائم المرتكبة بحقّ المرأة في مدينة عفرين المحتلّة و غيرها من المناطق التي احتلّتها تركيا هو فرض العبودية على المرأة والتّحكّم بها".

واستنكرت عجايب المخلف، جرائم الاحتلال التركي بحقّ النساء، وقالت:" المرأة في ظلّ المناطق المحتلّة تتعرّض للقتل والاغتصاب و آخرها كان قيام مرتزقة السلطان مراد بخطف مواطنة عربية تُدعى نادرة ديرموش إلى الأراضي التركية وقتلها بحجّة تعاملها مع الإدارة الذاتية، وأنّ هناك نساء كرديات لا يزال مصيرهنّ مجهولاً و كم اقتادوا منهنّ إلى ليبيا كسبايا، و كلّ هذه الجرائم للنيل من انتصارات المرأة ".

ودعت عجايب المخلف جميع النساء لمساندة نضال النساء ضدّ الدولة الفاشيّة التركية

(م ح)

ANHA