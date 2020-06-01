نساء الطبقة: جرائم مرتزقة تركيا في عفرين تكرار لسيناريو داعش في شنكال

بمشاركة عشرات النساء وممثلات عن لجان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أصدرت إدارة المرأة في الطبقة اليوم بياناً أدانت فيه الجرائم التي ترتكب بحق نساء عفرين المحتلة، وقرئ البيان من قبل العضوة في إدارة المرأة في منطقة الطبقة نور البو حمد وجاء في نص البيان:

"مع تصاعد وتيرة العنف الممارس في المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، الذين لم يرحموا بوحشيتهم لا الأرض ولا البشر، فهجروا وشردوا وقتلوا وعذبوا داخل معتقلاتهم الكثير من الأبرياء، ليعاني كل من وقع تحت وطأة بطشهم وظلمهم كما يحدث الآن في مدينة عفرين المحتلة، والتي تعرضت منذ احتلالها عام 2018 للكثير من الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكرد المتشبثين بأرضهم، والذين رفضوا أن يغادروا منازلهم رغم وحشية الاحتلال وجرائمه التي يرتكبها دون أي رادع".

وأكمل البيان "في الآونة الأخيرة زاد من حدة جرائمه ووحشية أفعاله التي خص بها نساء عفرين اللواتي كان لهن النصيب الأكبر من جرائمه، من قتل وتعذيب واغتصاب، في انتهاكات مشابهة لجرائم داعش، فما فعلوه في الأمس بنساء شنكال يفعله مرتزقة تركيا اليوم بنساء عفرين".

ولفت البيان في معرضه "ما كشفته معتقلاتهم بعد خلاف بين الفصائل الموالية لتركيا وسيطرة مسلحي الغوطة على مقرات تابعة لفرقة الحمزات، تم إيجاد أكثر من عشرة نساء غالبيتهن كرديات وهن عاريات داخل تلك المعتقلات الوحشية، وقد تعرضن لأبشع وسائل التعذيب الجسدي والنفسي، ولا تقتصر جرائم مرتزقة تركيا على هذه الحادثة الشنيعة، بل أن هناك تزايد مستمر في حالات الخطف والقتل والاغتصاب تطال نساء عفرين، في خطوة تعدّ وسيلة لتضييق الخناق على الأهالي بدافع تهجيرهم وطردهم من منازلهم التي عاشوا هم وآبائهم وأجدادهم بها، لكن صمودهم لا زال مستمراً ولا زالوا مصرين على البقاء في أرضهم حتى يرحل المحتل".

وفي ختام البيان أدانت نساء منطقة الطبقة الممارسات الوحشية بحق نساء وأهالي عفرين المحتلة، "نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على تركيا وإجبارها على الانسحاب مع مرتزقتها من الأراضي السورية، وإيقاف جميع عملياتها العسكرية التي تسببت في تهجير الآلاف من الأهالي، وعرضت الكثير من النساء لخطر الاعتداء والاعتقال القسري والخطف والاغتصاب على أيدي المرتزقة التابعين لتركيا، لأن الاستمرار في هذا الصمت والتجاهل الدولي سيجعل شبح داعش يخيم قريباً في عفرين معرضاً حياة الكثير من الأهالي نساء ورجال وأطفال لخطر تلك الانتهاكات الوحشية".

(ع أ/م)

ANHA