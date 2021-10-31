نساء الطبقة يتظاهرن ضد الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وباشور

التظاهرة نظمها تجمع نساء زنوبيا وانطلقت من أمام مكتبه في الحي الثاني من المدينة بمشاركة العشرات من الفعاليات المدنية والسياسية.

رفعت المتظاهرات صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها شعارات باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية تندد بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان.

عند وصول التظاهرة إلى مركز الطبقة الثقافي وبعد الوقوف دقيقة صمت، أدانت الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا بالطبقة نعيمة الاسود التهديدات التركية وأكدت "لن نستسلم او نقبل بوجود هذا الاحتلال على أراضينا ولن تضيع مكتسبات الشهداء التي حققوها بدمائهم".

من جانبه، طالب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي بالطبقة مظلوم عمر المجتمع الدولي بأن يكون منصفاً بحق شعوب المنطقة "يجب أن يتخذ موقفاً جاداً تجاه قضيتنا ويعمل على إيقاف هذا المحتل لأن خطره سيمتد ليصل انحاء العالم مالم يتم إيقافه عن حده وإيقاف جرائمه".

ألقى الاداري في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة محمد العرب كلمة أشار إلى أن دولة الاحتلال التركي وأدواتها من خلال هجماتها تسعى "لضرب النسيج والتعايش المشترك، وتعتبر هذه الانتهاكات دليل واضح على فشل مشاريعها التوسعية الهادفة للخراب والدمار" وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال هذا الإجرام التركي العلني لشعوب شمال وشرق سوريا".

(ع ص/مـ)

ANHA