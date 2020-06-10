نساء الطبقة يبدأن أولى فعاليات حملة مكافحة الفساد الأخلاقي

وبمشاركة لجنة المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة ومكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع الطبقة، وزعت إدارة المرأة بعد ظهر اليوم عدداً من المنشورات التي تشرح وتُعرّف معنى الفساد الأخلاقي، وأسباب ودوافع تفشيه في المجتمع ومظاهره كـ "الجريمة، التحرش، المخدرات" وغيرها.

ووزعت إدارة المرأة تلك المنشورات، في كل من بلدتي الجرنية والمنصورة وعدة أماكن ضمن مركز مدينة الطبقة كالسوق المركزي، الحيين الأول والثاني، القسم الجنوبي من المدينة إلى جانب مديريات ولجان الإدارة المدنية.

وبحسب المنشور فإنه من أبزر الأسباب التي أدت إلى ظهور حالات من الفساد الأخلاقي هو العنف الممارس من قبل الجماعات الإرهابية كمرتزقة داعش ومرتزقة جيش الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، وكمية الجرائم التي ارتكبت في المنطقة ومدى فظاعتها.

كما قامت إدارة المرأة ضمن فعاليات حملتها بتعليق عدد من اليافطات عند المدخل الشمالي للمدينة أي عند سد الفرات إلى جانب المدخل الجنوبي "المفرق"، بالإضافة لتعليق عدد من اليافطات في الريف الشرقي للمدينة في قرية هنيدة.

اليافطات حملت الشعارات التي اتخذتها إدارة المرأة عنواناً لحملة "بأخلاقنا نرتقي وعلى الفساد نقضي"، ومن هذه الشعارات "يداً بيد للتصدي للانحلال الأخلاقي، الثقافة والأخلاق تسمو بالمجتمعات إلى القيم المثالية، الخير ...الحق...الجمال أساس المجتمعات السليمة، المجتمع الذي تسوده الأخلاق لا يمكن أن يهزم".

وفي الأول من حزيران الجاري أعلنت إدارة المرأة في الرقة والطبقة عن انطلاق حملتها التي جاءت لإضفاء لمسة المرأة بالنهوض بالمجتمعات نحو القيم السامية، وللتأكيد على أهمية الأخلاقيات التي يتمتع بها المجتمع عبر التاريخ وضرورة ترسيخها في الوقت الراهن.

(ع أ/ل)

ANHA