نساء الطبقة يعبرن عن غضبهن من استمرار استهداف النساء من قبل تركيا

أثار العدوان التركي يوم أمس على أحد منازل المدنيين في قرية حلنج جنوب شرق كوباني، غضب الشارع في منطقة الطبقة وخاصة النساء بعد أن راح ضحية العدوان 3 نساء.

ونظمت مؤسسات ومنظمات نسائية سلسلة تجمعات وتظاهرة كبيرة تنديداً بهذه الجريمة.

ونظمت كل من إدارة المرأة، ومنسقية المرأة في الإدارة المدنية في الطبقة وأكاديمية المرأة في الطبقة، تجمعات منفصلة في المدينة قرأت خلالها بيانات الشجب والتنديد.

البيانات توجهت بالعزاء لذوي الشهداء، ونددت بجرائم الاحتلال التركي، كما ناشدت الرأي العالم والمجتمع الدولي للتدخل للحد من هذه الجرائم. كما طالبت البيانات بمحاسبة الدولة التركية على جرائمها.

وانطلقت أيضاً بعد ظهر اليوم تظاهرة من أمام مبنى إدارة المرأة في الحي الثاني من مدينة الطبقة شارك فيها المئات من أهالي المدينة وريفها.

وحملت النساء خلال التظاهرة لافتات كتبت عليها عبارة الإدانة والاستنكار لجرائم الاحتلال التركي والصمت الدولي إزاءه وأخرى تحيي مقاومة الشعوب ومقاومة المرأة، وصدحت حناجرهن بالعبارات الغاضبة من بربرية تركيا.

وبعد تجمع المتظاهرين أمام أكاديمية المجتمع الديمقراطي الواقعة في الحي الأول وقفوا دقيقة صمت، تلتها كلمة العضوة في مجلس عوائل الشهداء فوزة محمد التي نددت "بالجرائم والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ارتكبها الاحتلال التركي في الأراضي السورية، في سبيل تحقيق أطماعه وغاياته التي يسعى لها منذ زمن طويل".

وبدورها أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة هند العلي أهمية تكاتف جميع مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا للوقوف في وجه هذه الهجمات ووضع حد لها.

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء والمقاومة.

( و ه-ع أ / م)

ANHA